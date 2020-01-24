Общество
РИА НовостиСиноптики предсказали аномальную погоду в феврале
Метеорологи считают, что февраль вряд ли станет аномально холодным. По статистике, положительная аномалия в январе обычно сменяется более теплой погодой в феврале и марте. Специалисты "Фобоса" в последнем зимнем месяце ожидают холодную температурную аномалию только на северо-востоке России.
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Кино
Актеры «Холопа» рассказали, почему фильм бьет рекорды проката
Картина собрала в прокате почти 3 миллиарда рублей. В программе "Привет, Андрей!" гости рассказали о секретах успеха фильма.
Политика
В МИД Украины обвинили Россию в краже истории «Украины—Руси»
«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины—Руси»,— написал господин Боднар для издания «Зеркало недели» (цитата по «РИА Новости»).
Армия и оружие
Минобороны отреагировало на «перехват» США российской колонны в Сирии
Российские военные считают инцидент с "перехватом" американскими коллегами российской автоколонны в районе сирийского города Манбидж примером эффективного взаимодействия стран.
Происшествия
В Турции возросло число погибших при землетрясении
Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали.
Футбол
Зелински: «Сарри потерял уважение болельщиков „Наполи“»
Полузащитник "Наполи" Петр Зелински прокомментировал решение Маурицио Сарри возглавить "Ювентус". Сарри много хорошего сделал для "Наполи".
Спорт
Россиянин Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира
В итоговом зачете Кубка мира по-прежнему лидирует Большунов.
Политика
Помощник президента Сурков ушел с госслужбы
Помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.
Биатлон
Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ
Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
Хоккей
Победа «Йокерита» над «Куньлунем» вывела «Ак Барс» в плей-офф
«Ак Барс» гарантировал себе участие в плей-офф Кубка Гагарина благодаря победе «Йокерита» над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Футбол
Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Футбол
Комличенко стал игроком московского «Динамо»
Российский нападающий Николай Комличенко стал игроком московского футбольного клуба "Динамо".
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент России Владимир Путин поручил организовать проверку законности уголовного преследования Константина Котова, который получил 4 года колонии за участие в несанкционированных митингах.
Происшествия
В аэропорту Петербурга застрелили собаку
Фигурное катание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов обошли знаменитый французский дуэт Габриэлу Пападакис с ее гениальным, как считают многие, партнером Гийомом Сизероном по части техники еще накануне в ритм-танце, хотя по сумме оценок и уступили титулованным соперникам ничтожные 0,05 балла.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Цискаридзе назвал жизнь Волочковой «большой трагедией»
Цискаридзе назвал жизнь Волочковой "большой трагедией" Танцовщик сокрушается из-за судьбы бывшей балерины Большого театра.
Общество
Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным
Телеведущая Тина Канделаки рассказала о последствиях, которые ждут главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидента с вручением ключей сотруднику МЧС.
Происшествия
Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области
Экскурсионный автобус из Подмосковья перевернулся в Калужской области, сообщает РИА "Новости". ДТП произошло на автодороге Козельск-Калуга.
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с сыном Раисы Рязановой
В Москве прощаются с сыном Раисы Рязановой Данила Перов умер в 51 год.
Футбол
Кубок Англии. «Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном»
«Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 1/16 финала Кубка Англии.
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Общество
На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром
Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Шоу-бизнес
Звезды шоу-бизнеса активно рекламируют в Instagram послание Путина
Звезды российского шоу-бизнеса в своих социальных сетях начали активно рекламировать послание Владимира Путина Федеральному собранию.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Политика
Маргарита Симоньян предложила запустить акцию для польских политиков
Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Магарита Симоньян предложила запустить в интернете акцию #ВамНеСтыдно, которая напомнит польским политикам о роли Красной армии в освобождении Польши.
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
Происшествия
В Гватемале самолет разбился во время выполнения трюков
Небольшой самолёт разбился в Гватемале, выполняя трюки в рамках подготовки к авиашоу, три человека погибли, сообщил глава гражданской авиации страны Франсис Аргета.
Политика
Лукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV.