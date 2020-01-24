Общество

РИА НовостиРИА НовостиСиноптики предсказали аномальную погоду в феврале

Метеорологи считают, что февраль вряд ли станет аномально холодным. По статистике, положительная аномалия в январе обычно сменяется более теплой погодой в феврале и марте. Специалисты "Фобоса" в последнем зимнем месяце ожидают холодную температурную аномалию только на северо-востоке России.
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Тёплый февраль ожидается в большинстве регионов России

News.ru12:45

Синоптики оценили шансы зимы «отыграться» в феврале

РБК12:17

Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале

РИА Новости10:05

Синоптики предсказали большинству регионов России теплый февраль

Известия11:38

Большинству регионов России предрекли теплый февраль

РЕН ТВ11:56

Россиянам предсказали аномальную погоду в феврале

Московский Комсомолец10:33

Синоптики рассказали об «аномальной» погоде в феврале

Комсомольская правда12:07
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Кино

Актеры «Холопа» рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

Картина собрала в прокате почти 3 миллиарда рублей. В программе "Привет, Андрей!" гости рассказали о секретах успеха фильма.
Вести.Ru 11:18
Политика

В МИД Украины обвинили Россию в краже истории «Украины—Руси»

«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины—Руси»,— написал господин Боднар для издания «Зеркало недели» (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 13:07
Армия и оружие

Минобороны отреагировало на «перехват» США российской колонны в Сирии

Российские военные считают инцидент с "перехватом" американскими коллегами российской автоколонны в районе сирийского города Манбидж примером эффективного взаимодействия стран.
Газета.Ru 11:11
Происшествия

В Турции возросло число погибших при землетрясении

Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали.
РИА Новости вчера в 15:56
Футбол

Зелински: «Сарри потерял уважение болельщиков „Наполи“»

Полузащитник "Наполи" Петр Зелински прокомментировал решение Маурицио Сарри возглавить "Ювентус". Сарри много хорошего сделал для "Наполи".
Soccer.ru 11:59
Спорт

Россиянин Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира

В итоговом зачете Кубка мира по-прежнему лидирует Большунов.
ГЛАС.RU 07:40
Политика

Помощник президента Сурков ушел с госслужбы

Помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.
Медиазона 02:26
Биатлон

Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ

Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
РИА Новости 10:26
Хоккей

Победа «Йокерита» над «Куньлунем» вывела «Ак Барс» в плей-офф

«Ак Барс» гарантировал себе участие в плей-офф Кубка Гагарина благодаря победе «Йокерита» над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч ТВ 11:33
Футбол

Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Sport24.ru 11:27
Шоу-бизнес

Тренер «Зенита» Сергей Семак впервые станет дедушкой

ТВ Центр 11:44
Футбол

Комличенко стал игроком московского «Динамо»

Российский нападающий Николай Комличенко стал игроком московского футбольного клуба "Динамо".
РИА Новости 12:50
Политика

Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову

Президент России Владимир Путин поручил организовать проверку законности уголовного преследования Константина Котова, который получил 4 года колонии за участие в несанкционированных митингах.
Газета.Ru 07:22
Происшествия

В аэропорту Петербурга застрелили собаку

Lenta.ru 11:54
Фигурное катание

Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов обошли знаменитый французский дуэт Габриэлу Пападакис с ее гениальным, как считают многие, партнером Гийомом Сизероном по части техники еще накануне в ритм-танце, хотя по сумме оценок и уступили титулованным соперникам ничтожные 0,05 балла.
Коммерсантъ 13:12
Политика

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК 06:10
Шоу-бизнес

Цискаридзе назвал жизнь Волочковой «большой трагедией»

Цискаридзе назвал жизнь Волочковой "большой трагедией" Танцовщик сокрушается из-за судьбы бывшей балерины Большого театра.
Экспресс газета вчера в 07:09
Общество

Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным

Телеведущая Тина Канделаки рассказала о последствиях, которые ждут главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидента с вручением ключей сотруднику МЧС.
РИА Новости вчера в 14:55
Происшествия

Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области

Экскурсионный автобус из Подмосковья перевернулся в Калужской области, сообщает РИА "Новости". ДТП произошло на автодороге Козельск-Калуга.
Газета.Ru 12:23
Шоу-бизнес

В Москве прощаются с сыном Раисы Рязановой

В Москве прощаются с сыном Раисы Рязановой Данила Перов умер в 51 год.
Экспресс газета вчера в 04:30
Футбол

Кубок Англии. «Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном»

«Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 1/16 финала Кубка Англии.
Бомбардир.ру 11:56
Общество

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Ведомости 06:29
Общество

На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром

Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
РИА Новости 01:51
Шоу-бизнес

Звезды шоу-бизнеса активно рекламируют в Instagram послание Путина

Звезды российского шоу-бизнеса в своих социальных сетях начали активно рекламировать послание Владимира Путина Федеральному собранию.
Znak.com 05:40
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ вчера в 05:13
Политика

Маргарита Симоньян предложила запустить акцию для польских политиков

Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Магарита Симоньян предложила запустить в интернете акцию #ВамНеСтыдно, которая напомнит польским политикам о роли Красной армии в освобождении Польши.
Sputnik Абхазия 12:18
Кино

Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
CyberSport.ru 22 января в 14:01
Происшествия

В Гватемале самолет разбился во время выполнения трюков

Небольшой самолёт разбился в Гватемале, выполняя трюки в рамках подготовки к авиашоу, три человека погибли, сообщил глава гражданской авиации страны Франсис Аргета.
РИА Новости 11:16
Политика

Лукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV.
Газета.Ru вчера в 11:14
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов

РИА Новости 07:18
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