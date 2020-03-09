Общество
Газета.RuСиноптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковеца.
Читать в источнике
Оценить133
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Политика
Суд в Нидерландах начал рассматривать дело о крушении рейса МН17
Обновлено в 15:48 Суд в Нидерландах 9 марта начал рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Кино
Показан финальный трейлер «Черной вдовы»
Marvel выпустили финальный трейлер фильма «Черная вдова» про агента КГБ Наташу Романофф, которая присоединилась к команде Мстителей.
Энергетика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Футбол
Джикия: в играх «Спартака» система VAR будто не подключена к розетке
Футболист московского "Спартака" Георгий Джикия сказал, что в матчах с участием его команды судьи вообще не используют систему видеопомощи арбитрам (VAR), как будто система не подключена к розетке.
Энергетика
Bloomberg: «Роснефть» может увеличить добычу нефти с апреля
Крупнейшая нефтяная компания России "Роснефть" готова увеличить добычу нефти с апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.
Футбол
ЦСКА уступил «Ростову» в матче РПЛ
Столичный ЦСКА уступил "Ростову" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 3:2.
Общество
ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных стран, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
Польский блогер Голембевская высоко оценила жизнь в Москве с ребенком
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
Здоровье
Врач Тесманн предупредил о четырех опасных сигналах кожи
Немецкий врач Йенс Тесманн перечислил четыре изменения на коже, которые могут указывать на развитие серьезных заболеваний внутренних органов.
Шоу-бизнес
Актриса Галина Киндинова попала в реанимацию
Как передает Telegram-канал "112", она попала в реанимацию с сердечным приступом. В клинику ее сопровождал супруг актер Евгений Киндинов.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
Общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом по всему миру превысило 109 тысяч, свыше 3800 человек скончались, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.
Экономика
Биржи Европы закрыли торги падением на 7-8%
Основные европейские фондовые индексы в понедельник завершили торги снижением на 7-8%, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
В России подорожают автомобили
Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти.
Происшествия
В Китае около 70 человек оказались под завалами обрушившегося отеля
По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек. Более 40 из них уже извлекли из-под обломков.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Общество
Авторы Mortal Kombat 11 представили геймплейный трейлер Спауна
NetherRealm Studios представила геймплейный трейлер Спауна, в котором авторы Mortal Kombat 11 показали основные приёмы, смертельный удар и фаталити нового бойца.
Общество
В Париже из-за коронавируса отменили концерты Мадонны
Два парижских концерта певицы Мадонны, запланированные на 10 и 11 марта в зале Grand Rex, отменены из-за ситуации с коронавирусом.
Происшествия
На Украине в результате ДТП погибли четыре человека
9 марта на трассе Житомир-Черновцы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого трое человек погибли на месте, четвертый пострадавший — младенец, скончался в больнице.
Армия и оружие
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Турция запросила "дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы с Сирией, а также в связи с миграционными вызовами".
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично
Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.