Общество

Газета.RuГазета.RuСиноптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковеца.
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В Москву вернутся арктический холод и снег

Мослента07:10

Москвичей предупредили о резком похолодании

Московский Комсомолец06:00

Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

Газета.Ru04:16

В Москву вернутся арктические холода

НТВ04:51

Москвичей предупредили о резком похолодании и штормовом ветре в конце недели

Вечерняя Москва04:24

Москвичей предупредили о похолодании и штормовом ветре в конце недели

Моя Москва.онлайн05:28

В Москве в конце недели ожидаются арктические холода

BFM.ru04:10
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Экономика

Минфин России прокомментировал падение цен на нефть

Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
RT на русском 02:51
Политика

Суд в Нидерландах начал рассматривать дело о крушении рейса МН17

Обновлено в 15:48 Суд в Нидерландах 9 марта начал рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
BFM.ru 00:09
Кино

Показан финальный трейлер «Черной вдовы»

Marvel выпустили финальный трейлер фильма «Черная вдова» про агента КГБ Наташу Романофф, которая присоединилась к команде Мстителей.
Sibnet Новости 11:58
Энергетика

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
RT на русском 11:55
Общество

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
РИА Новости 07:58
Общество

Релиз новой части игры Worms состоится в 2020 году

Матч ТВ 12:22
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости 11:30
Футбол

Джикия: в играх «Спартака» система VAR будто не подключена к розетке

Футболист московского "Спартака" Георгий Джикия сказал, что в матчах с участием его команды судьи вообще не используют систему видеопомощи арбитрам (VAR), как будто система не подключена к розетке.
РИА Новости 13:09
Энергетика

Bloomberg: «Роснефть» может увеличить добычу нефти с апреля

Крупнейшая нефтяная компания России "Роснефть" готова увеличить добычу нефти с апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.
ТАСС 07:32
Футбол

ЦСКА уступил «Ростову» в матче РПЛ

Столичный ЦСКА уступил "Ростову" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 3:2.
Газета.Ru 09:25
Экономика

Петербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля

Lenta.ru 12:29
Общество

ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса

Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных стран, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:34
Общество

Польский блогер Голембевская высоко оценила жизнь в Москве с ребенком

Народные новости вчера в 22:42
Происшествия

Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве

Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
RT на русском 05:39
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости 04:26
Общество

Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России

Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Газета.Ru 05:15
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне

Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
Pravda.Ru 12:29
Здоровье

Врач Тесманн предупредил о четырех опасных сигналах кожи

Немецкий врач Йенс Тесманн перечислил четыре изменения на коже, которые могут указывать на развитие серьезных заболеваний внутренних органов.
Что происходит 08:27
Шоу-бизнес

Актриса Галина Киндинова попала в реанимацию

Как передает Telegram-канал "112", она попала в реанимацию с сердечным приступом. В клинику ее сопровождал супруг актер Евгений Киндинов.
Московский Комсомолец 11:05
Происшествия

Власти Якутии объяснили убийство 200 собак и кошек

Lenta.ru 10:44
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек

Общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом по всему миру превысило 109 тысяч, свыше 3800 человек скончались, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости 11:45
Экономика

Биржи Европы закрыли торги падением на 7-8%

Основные европейские фондовые индексы в понедельник завершили торги снижением на 7-8%, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 12:51
Экономика

В России подорожают автомобили

Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти.
Lenta.ru 10:22
Происшествия

В Китае около 70 человек оказались под завалами обрушившегося отеля

По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек. Более 40 из них уже извлекли из-под обломков.
RT на русском 07 марта в 15:35
Финансы

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Общество

Авторы Mortal Kombat 11 представили геймплейный трейлер Спауна

NetherRealm Studios представила геймплейный трейлер Спауна, в котором авторы Mortal Kombat 11 показали основные приёмы, смертельный удар и фаталити нового бойца.
Игромания.ру 03:12
Общество

В Париже из-за коронавируса отменили концерты Мадонны

Два парижских концерта певицы Мадонны, запланированные на 10 и 11 марта в зале Grand Rex, отменены из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 13:01
Происшествия

На Украине в результате ДТП погибли четыре человека

9 марта на трассе Житомир-Черновцы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого трое человек погибли на месте, четвертый пострадавший — младенец, скончался в больнице.
REGNUM 09:07
Армия и оружие

Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

Турция запросила "дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы с Сирией, а также в связи с миграционными вызовами".
ТАСС 12:50
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично

Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
RuNews24.ru 02:53
Как работают Яндекс.Новости?
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