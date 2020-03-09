Общество
Газета.RuСиноптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковеца.
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Энергетика
МЭА: добыча сланцевой нефти в США упадет при цене ниже $25 за баррель
Добыча сланцевой нефти в США может сократиться при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, 9 марта на встрече с журналистами.
Происшествия
В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков
В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Футбол
«Спартак» проиграл на своем поле «Краснодару»
Энергетика
Мировые цены на нефть рухнули и обвалили рубль
Стоимость нефти марки Brent 9 марта рухнула почти на треть, до $31,43 за баррель, после чего рубль резко подешевел на валютном рынке: доллар вырос до 72,5 рубля, евро — до 82,2 рубля.
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Экономика
Биржи США открылись падением на 7%
По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут.
Политика
Суд по МН17 заинтересовали данные журналиста по «Букам»
Материалы голландского журналиста об отсутствии "Буков" в районе крушения MH17 могут приобщить к делу, сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Общество
В Германии зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Германии впервые умер пациент от коронавируса нового типа - Bild со ссылкой на местные власти.
Хоккей
Сергею Мозякину будет предложено войти в тренерский штаб «Металлурга»
Капитану магнитогорского "Металлурга" Сергею Мозякину будет предложено войти в тренерский штаб уральского клуба.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Общество
Польский блогер Голембевская высоко оценила жизнь в Москве с ребенком
Футбол
Португалия — Германия: кто фаворит матча Евро-2020
Начало встречи запланировано на 18:00. По оценке букмекеров, сборная Германии — фаворит грядущего противостояния.
Экономика
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Энергетика
Олег Шеин: «Нефть -31 доллар за баррель. Политические дельцы доигрались»
Итог: за три дня стоимость барреля рухнула с 50 до 31 доллара.
Происшествия
В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы
Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Экономика
Акции российских компаний рухнули на Лондонской бирже
Акции крупнейших российских компаний рухнули на Лондонской фондовой бирже.
Здоровье
Трое заболевших коронавирусом лечатся в стационарах Москвы
В Москве подтверждены три новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к подписчикам со страниц своего блога в Инстаграм.
Шоу-бизнес
Актриса Галина Киндинова попала в реанимацию
Актриса Галина Киндинова попала в реанимацию с сердечным приступом. По данным РЕН ТВ, артистку экстренно госпитализировали 8 марта.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Энергетика
Российские нефтяники были готовы к падению котировок нефти
Российские нефтяники были готовы к падению котировок до $32 за баррель и ниже. Об этом заявил источник в отрасли, знакомый с ситуацией.
Общество
Польша ввела санитарный контроль на границе с Германией и Чехией
Как добавил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, в связи с этим санитарные проверки вводятся на четырех пунктах пропуска через границу с Германией и на одном с Чехией.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Футбол
Карпин заявил, что недоволен игрой «Ростова» в матче с ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что недоволен игрой своей команды в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
Энергетика
Россия дестабилизировала ситуацию в сланцевой индустрии США
Эксперты заявили о том, что Россия, выйдя из сделки ОПЕК+, пытается дестабилизировать ситуацию в сланцевой индустрии США.