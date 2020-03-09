В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковеца.

Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

Энергетика Мировые цены на нефть рухнули и обвалили рубль Стоимость нефти марки Brent 9 марта рухнула почти на треть, до $31,43 за баррель, после чего рубль резко подешевел на валютном рынке: доллар вырос до 72,5 рубля, евро — до 82,2 рубля.

Шоу-бизнес В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».

Экономика Биржи США открылись падением на 7% По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут.

Политика Суд по МН17 заинтересовали данные журналиста по «Букам» Материалы голландского журналиста об отсутствии "Буков" в районе крушения MH17 могут приобщить к делу, сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ.

Общество В Германии зафиксировали первую смерть от коронавируса В Германии впервые умер пациент от коронавируса нового типа - Bild со ссылкой на местные власти.

Политика В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.

Экономика Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.

Финансы Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.

Шоу-бизнес Актриса Галина Киндинова попала в реанимацию Актриса Галина Киндинова попала в реанимацию с сердечным приступом. По данным РЕН ТВ, артистку экстренно госпитализировали 8 марта.

Энергетика Российские нефтяники были готовы к падению котировок нефти Российские нефтяники были готовы к падению котировок до $32 за баррель и ниже. Об этом заявил источник в отрасли, знакомый с ситуацией.

Общество Польша ввела санитарный контроль на границе с Германией и Чехией Как добавил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, в связи с этим санитарные проверки вводятся на четырех пунктах пропуска через границу с Германией и на одном с Чехией.