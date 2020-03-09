Общество
Газета.RuСиноптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковеца.
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Происшествия
Начальник наркоконтроля найден мертвым в своей квартире в Нарьян-Маре
Найден труп начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Ненецкому автономному округу.
Экономика
Американские рынки открылись падением на 7%
Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 7,31% после открытия торгов.
Происшествия
На премьер-министра Судана совершено покушение
В столице Судана Хартуме совершено покушение на премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, сообщает ТАСС.
Космос
Корабль Dragon пристыковался к МКС
Запущенный в субботу компанией SpaceX Грузовой корабль Dragon совершил состыковку с МКС, сообщается в Twitter-аккаунте NASA.
Политика
В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17
Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Общество
В Китае назвали сроки окончания распространения коронавируса в мире
"В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза из КНР к пресечению привозных случаев", - отметил Наньшань.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Энергетика
Ирак начал переговоры по стабилизации рынка нефти
Власти Ирака начали переговоры с заинтересованными сторонами по стабилизации рынка нефти.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Авто
Автомобили Lada стали самыми популярными у россиян
Экономика
Сергей Гуриев: «При низких ценах на нефть жить мы будем однозначно хуже»
Сегодня низкие цены на нефть ударят по всем - и по американским компаниям, добывающим сланцевую нефть, и по российской экономике.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Происшествия
В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Экономика
Минфин объяснил рост взносов для предпринимателей втрое выше инфляции
Получается, что страховые взносы для ИП на пенсионное и медицинское страхование в совокупности вырастут в 2,65 раза быстрее инфляции, которая прогнозируется Министерством экономики на уровне 4% на конец 2021 года.
Происшествия
В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом
В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.
Энергетика
Акции Saudi Aramco на открытии упали на максимально допустимые 10%
Акции саудовской нефтяной компании Saudi Aramco упали в понедельник, 9 марта, на максимально допустимые 10%.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать
Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, опубликовала в Инстаграме новое фото и подписала его словами: «Скоро все будет хорошо».
Кино
Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
Биатлон
«Не знаю, отнимут ли золото Олимпиады. Но я честен перед собой и сплю спокойно». Интервью Александра Легкова
Олипийский чемпион Александр Легков побывал в гостях у Sport24 и дал большое интервью о собственной гонке, борьбе Александра Большунова за победу в Кубке мира, сканадалах с Александром Логиновым и Евгением Устюговым и своей жизни после завершения спортивной карьеры.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Общество
В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
Кино
Слух: По «Миру Юрского периода» снимут сериал
Автор заметки предполагает, что сериал будет существовать в той же вселенной, что и новые фильмы, включая «Мир Юрского периода: Доминион».
Гаджеты
Xiaomi Mi Watch 2 выглядят гораздо интереснее оригинальной модели
В ноябре прошлого года компания Xiaomi представила свои первые умные часы Xiaomi Mi Watch, а теперь появилась первая информация о модели Xiaomi Mi Watch 2. Источники утверждают, что часы Xiaomi Mi Watch 2 будут выполнены в новом дизайнерском ключе.
Кино
Вышел финальный трейлер «Чёрной вдовы»
Кинокомпания Marvel выпустила финальный трейлер предстоящего супергеройского фильма "Черная Вдова".
Футбол
«Ростов» переиграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты клуба «Ростов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.