Общество

Газета.RuГазета.RuСиноптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковеца.
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В Москву вернутся арктический холод и снег

Мослента07:10

Москвичей предупредили о резком похолодании

Московский Комсомолец06:00

Москвичей предупредили о резком похолодании и штормовом ветре в конце недели

Вечерняя Москва04:24

В Москву вернутся арктические холода

НТВ04:51

Москвичей предупредили о похолодании и штормовом ветре в конце недели

Моя Москва.онлайн05:28

Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

Газета.Ru04:16

В Москве в конце недели ожидаются арктические холода

BFM.ru04:10
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Происшествия

Начальник наркоконтроля найден мертвым в своей квартире в Нарьян-Маре

Найден труп начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Ненецкому автономному округу.
Газета.Ru 08:59
Экономика

Американские рынки открылись падением на 7%

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 7,31% после открытия торгов.
Ведомости 09:45
Происшествия

На премьер-министра Судана совершено покушение

В столице Судана Хартуме совершено покушение на премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, сообщает ТАСС.
BFM.ru 04:17
Космос

Корабль Dragon пристыковался к МКС

Запущенный в субботу компанией SpaceX Грузовой корабль Dragon совершил состыковку с МКС, сообщается в Twitter-аккаунте NASA.
Rambler News Service 09:26
Политика

В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17

Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
ТАСС вчера в 17:07
Общество

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
РИА Новости 07:58
Финансы

Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной

Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
News.ru 07:22
Общество

В Китае назвали сроки окончания распространения коронавируса в мире

"В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза из КНР к пресечению привозных случаев", - отметил Наньшань.
Российская газета 06:27
Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
РИА Новости 02:57
Энергетика

Ирак начал переговоры по стабилизации рынка нефти

Власти Ирака начали переговоры с заинтересованными сторонами по стабилизации рынка нефти.
Известия 09:00
Общество

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Газета.Ru 01:28
Авто

Автомобили Lada стали самыми популярными у россиян

Автоновости дня 07:55
Экономика

Сергей Гуриев: «При низких ценах на нефть жить мы будем однозначно хуже»

Сегодня низкие цены на нефть ударят по всем - и по американским компаниям, добывающим сланцевую нефть, и по российской экономике.
Новые Известия 07:22
Экономика

Минфин России прокомментировал падение цен на нефть

Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
RT на русском 02:51
Происшествия

В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек

Российская газета 04:35
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Salt Mag вчера в 04:51
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости 04:26
Экономика

Минфин объяснил рост взносов для предпринимателей втрое выше инфляции

Получается, что страховые взносы для ИП на пенсионное и медицинское страхование в совокупности вырастут в 2,65 раза быстрее инфляции, которая прогнозируется Министерством экономики на уровне 4% на конец 2021 года.
РБК 05 марта в 19:40
Происшествия

В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом

В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 09:36
Энергетика

Акции Saudi Aramco на открытии упали на максимально допустимые 10%

Акции саудовской нефтяной компании Saudi Aramco упали в понедельник, 9 марта, на максимально допустимые 10%.
Известия 03:45
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать

Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, опубликовала в Инстаграме новое фото и подписала его словами: «Скоро все будет хорошо».
Shraibikus News вчера в 13:48
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Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

Интерфакс 09:18
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«Не знаю, отнимут ли золото Олимпиады. Но я честен перед собой и сплю спокойно». Интервью Александра Легкова

Олипийский чемпион Александр Легков побывал в гостях у Sport24 и дал большое интервью о собственной гонке, борьбе Александра Большунова за победу в Кубке мира, сканадалах с Александром Логиновым и Евгением Устюговым и своей жизни после завершения спортивной карьеры.
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Политика

Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ

Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
РЕН ТВ вчера в 03:41
Общество

В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей

В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
РИА Новости 07 марта в 14:46
Кино

Слух: По «Миру Юрского периода» снимут сериал

Автор заметки предполагает, что сериал будет существовать в той же вселенной, что и новые фильмы, включая «Мир Юрского периода: Доминион».
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Гаджеты

Xiaomi Mi Watch 2 выглядят гораздо интереснее оригинальной модели

В ноябре прошлого года компания Xiaomi представила свои первые умные часы Xiaomi Mi Watch, а теперь появилась первая информация о модели Xiaomi Mi Watch 2. Источники утверждают, что часы Xiaomi Mi Watch 2 будут выполнены в новом дизайнерском ключе.
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Кино

Вышел финальный трейлер «Чёрной вдовы»

Кинокомпания Marvel выпустила финальный трейлер предстоящего супергеройского фильма "Черная Вдова".
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Футбол

«Ростов» переиграл ЦСКА в матче РПЛ

Футболисты клуба «Ростов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
REGNUM 09:19
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
РИА Новости вчера в 06:53
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