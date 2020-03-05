Общество
РБКСиноптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы. Об этом РБК рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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с чего всё началось
В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму. Такой прогноз в беседе с "Газетой.Ru" сделал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Газета.Ru03:51
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