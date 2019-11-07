Общество

РИА НовостиРИА НовостиСиноптики предсказали «вишневую» зиму в Москве

Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
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