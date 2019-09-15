Общество
ИзвестияСиноптики предупредили москвичей о «барической пиле»
Первые заморозки, «барическая пила» и холодный воздух из Арктики ждут жителей Москвы и области уже на следующей неделе. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщается на сайте «Метеовести».
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Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Lenta.ru 04:09
Шоу-бизнес
Опубликовано видео свадебного танца Собчак и Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов станцевали свадебный танец на торжестве в Москве под песню «Снег» в исполнении Филиппа Киркорова.
Газета Кемерова 13 сентября в 23:04
Происшествия
Приговоренный к расстрелу россиянин зарезал росгвардейца
Предполагаемым убийцей 23-летнего сотрудника Росгвардии в Южно-Сахалинске (Сахалинская область) оказался 51-летний уроженец Сызрани, которого в 1995 году приговорили к смертной казни.
Lenta.ru 04:37
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Политика
Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet
Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.
РБК 02:04
Происшествия
В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры
По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.
Российская газета 04:31
Единоборства
Мейвезер анонсировал бой с Пакьяо
Американский боксер Флойд Мейвезер-младший, не проигравший на профессиональном ринге ни одного поединка, заявил, что в ближайшее время готовится к показательному бою с действующим чемпионом мира в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
Вести.Ru 04:32
Космос
Учёные предложили протянуть космический лифт от Луны до Земли
Учёные из Кембриджского университета Великобритании и Колумбийского университета в Нью-Йорке предложили технологию строительства космического лифта от геостационарной орбиты Луны до геостационарной орбиты Земли.
REGNUM вчера в 15:54
Футбол
Гогуа: если будет шанс забить «Тамбову», воспользуюсь им, но праздновать не буду
Защитник московского ЦСКА Седрик Гогуа поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
Чемпионат 05:31
Происшествия
Ликвидирован крупный пожар на рынке в Ярославле
Пожар площадью 400 кв. метров ликвидирован на Дзержинском рынке в Ярославле.
REGNUM 05:43
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Политика
Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве анонсировал несколько масштабных инфраструктурных проектов, в частности — планы соединить водным путем Балтийское и Черное моря.
Коммерсантъ вчера в 05:07
Хоккей
НХЛ сообщила о дисквалификации Кузнецова из-за кокаина
Нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова дисквалифицировали на три матча регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Полит.ру вчера в 11:55
Энергетика
Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть
13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
МонаВиста 13 сентября в 09:45
Армия и оружие
В Оренбургской области открылись стратегические учения «Центр-2019»
Торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019", которые станут завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в этом году, состоялась на полигоне Донгуз в Оренбургской области в воскресенье, говорится в сообщении Минобороны РФ.
ТАСС 03:28
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США
Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.
Известия 03:39
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел в Красноярске
Пассажирский самолет Як-42 экстренно сел в Красноярске с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:28
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Общество
Сноуден рассказал о жизни в Москве
РИА Новости 02:33
Здоровье
Кофе и молоко уменьшают риск заболевания раком
Gazeta.SPb 13 сентября в 14:50
Общество
Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью
Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.
РБК вчера в 23:59
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.
Газета.Ru 13 сентября в 07:12
Кино
Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли»
В YouTube опубликован совместный клип Майли Сайрус, Арианы Гранде и Ланы Дель Рей Don’t Call Me Angel.
Культуромания 13 сентября в 07:52
Кино
Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается
Lenta.ru 13 сентября в 17:05
Армия и оружие
Далеко слежу: войска ПВО получили наземный АВАКС
В России испытывают «наземный АВАКС» с элементами искусственного интеллекта.
Известия вчера в 17:01
Футбол
Леонид Слуцкий: занят футболом 23 часа и 55 минут в сутки
Metaratings 05:00