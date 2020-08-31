Синоптики предупредили о грядущей суровой зиме в России

Зима в 2020 году с большой вероятностью будет суровой, а первые морозы придут уже в ноябре. Об этом в беседе с ИА «Ура.ру» в воскресенье, 30 августа, рассказала метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.