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Известия

Синоптики предупредили о грядущей суровой зиме в России

Зима в 2020 году с большой вероятностью будет суровой, а первые морозы придут уже в ноябре. Об этом в беседе с ИА «Ура.ру» в воскресенье, 30 августа, рассказала метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Климатолог: когда в России ударят первые морозы

Климатолог считает, что грядущая зима с высокой вероятностью окажется суровой. Первые морозы могут прийти уже в начале ноября. Россиянам придется достать шубы из шкафов, рассказала URA.RU метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.
URA.Ruвчера в 10:33
Подробнее о событии
РБК

Климатолог заявила о грядущей «суровой зиме» в России

РБК22:44
URA.Ru

Климатолог: когда в России ударят первые морозы

URA.Ruвчера в 10:33
РИА Новости

Россиянам предрекли «суровую» зиму

РИА Новости21:31
РЕН ТВ

Вероятность 90%: россиянам предрекли «суровую» зиму

РЕН ТВ22:15
Газета.Ru

Климатолог рассказала, какую зиму ждать россиянам

Газета.Ruвчера в 16:56
Ридус

Климатолог предсказала, какой в России будет грядущая зима

Ридусвчера в 11:48
Царьград

Климатолог рассказал, когда в России наступит зима: "Будет суровой, но…"

Царьград22:16

Запуск спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих

Запуск на орбиту четвертого и пятого спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих, сообщил «РИА Новости» генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Коммерсантъ22:43
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64 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

За минувшие 24 часа в Алтайском крае у 64 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 49 пациентов, зарегистрировано три летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 03:06
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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