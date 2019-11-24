Общество
Газета.RuСиноптики предупредили о ледяном дожде в Москве
Ледяной дождь накроет Москву в четверг, заявили синоптики. Из-за теплых и влажных воздушных масс с Черного моря дороги на юге и востоке столицы могут покрыться прочной коркой льда. Серьезного снегопада пока не ожидается.
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с чего всё началось
Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что с воскресенья и до вторника включительно в столице сохранится холодная погода с переменной облачностью, без осадков.РИА Новости03:41
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Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
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