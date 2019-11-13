Общество
RT на русскомСиноптики предупредили о морозах до -25 ˚С в Свердловской области
Главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко в беседе с URA.RU заявила, что в ночь на 14 ноября температура в северных районах Свердловской области упадёт до -25 ˚С.
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Жителей Свердловской области предупредили о похолодании до минус 25 градусов
Rambler News Service05:39
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 15:31, Ашберн
Общество
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В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
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Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
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Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
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Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
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Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
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Переговоры Трампа и Эрдогана начались в Вашингтоне
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С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
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В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пожаловался на судейство после поражения от «Ротора» (0:2) в 23-м туре Олимп-ФНЛ.
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В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
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В Крыму пропала пятилетняя девочка
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Речь идёт об иномарке Porsche Panamera, которую Анастасия Заворотнюк несколько лет назад подарила своей маме.
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Более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей Украины получили российские паспорта в Ростовской области.
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