Общество

РИА НовостиРИА НовостиСиноптики предупредили о погодных аномалиях по всей России

Синоптики ожидают наибольшую аномалию в Сибири и на западе Якутии — от 16 градусов выше нормы. В ближайшее время на юге Западной Сибири дневные температуры приблизятся к нулевой отметке, а в Поволжье и Центральной России достигнут двух градусов тепла.
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Синоптики рассказали о природных аномалиях в январе

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