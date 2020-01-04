Общество
РИА НовостиСиноптики предупредили о погодных аномалиях по всей России
Синоптики ожидают наибольшую аномалию в Сибири и на западе Якутии — от 16 градусов выше нормы. В ближайшее время на юге Западной Сибири дневные температуры приблизятся к нулевой отметке, а в Поволжье и Центральной России достигнут двух градусов тепла.
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Спорт
Устюгов стал вторым в спринте в рамках «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в спринте классическим стилем в итальянском Валь-ди-Фьемме в рамках многодневки "Тур де Ски", объединяющей три этапа Кубка мира.
Политика
Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
Общество
В России могут скорректировать возраст вступления в брак
Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.
Хоккей
Швеция — Россия 3:3 (2-й период)
Сборная России выигрывает со счетом 3:2 у команды Швеции после первого периода полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею.
Политика
Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны.
Авто
Что изменится для российских автомобилистов в 2020 году
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с нового года, к автомобилистам появятся новые, более жесткие требования.
Музыка
Шнуров посвятил стих шоу «Голос»: «Жаль, что он не сын Алсу»
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Игры
В магазине GameStop появилась страница специального издания следующей Assassin’s Creed
На сайте итальянского подразделения GameStop появилась страница следующей части Assassin's Creed с подзаголовком Ragnarok.
Общество
Порошенко отдыхает на Сейшелах на фешенебельной яхте
Политика
Лавров и Ван И считают противоправной акцию США по убийству Сулеймани
Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И считают противоправной акцию США по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, она серьезно обострила обстановку в регионе, сообщил МИД РФ.
Транспорт
Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве в январе
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в январе.
Армия и оружие
НАТО приостановило тренировочную миссию в Ираке
НАТО приостановило небоевую миссию в Ираке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире альянса.
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Армия и оружие
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иранских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
Наука
Доказано существование нового состояния материи
Согласно стандартной модели физики, глюоны являются субатомным клеем, который удерживает вместе 98% видимой материи Вселенной.
Общество
Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год
Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Энергетика
Белоруссия заявила о повышении стоимости нефти из-за России
Стоимость нефти для белорусских НПЗ вследствие налогового маневра в нефтяной отрасли России вырастет в 2020 году на 5%, сообщается на сайте концерна «Белнефтехим».
Происшествия
Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали
Мошенники, которые якобы оказывали олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой колдовские услуги, были пойманы.
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Происшествия
Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила
В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
Политика
МИД РФ предупредил о тяжелых последствиях убийства Сулеймани
Действия Вашингтона, в результате которых погиб иранский генерал Касем Сулеймани, чреваты тяжелыми последствиями для мира и безопасности в регионе.
Политика
Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией
Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Наука
Физики усомнились в существовании «частицы ангела»
Исследователи не исключают существование фермионов, однако к настоящему времени не удается доказать их наличие.
Политика
Новым главой Минэкономики Белоруссии назначили Александра Червякова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой Минэкономики Александра Червякова, который до этого работал первым замминистра в этом же ведомстве, сообщается на официальном сайте главы Белоруссии.