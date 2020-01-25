Общество
ИзвестияСиноптики предупредили о похолодании и метелях в Москве
На следующей неделе в четверг в Москве начнутся снегопады и метели, температура начнет понижаться. Об этом 25 января «РИА Новости» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Вечером в четверг на следующей неделе в Москву придут снегопады и метели, будет дуть северный ветер и температура опустится до минусовых значений, в выходные днем ожидается от нуля до минус пяти градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.РИА Новости01:56
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