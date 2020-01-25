Общество

ИзвестияИзвестияСиноптики предупредили о похолодании и метелях в Москве

На следующей неделе в четверг в Москве начнутся снегопады и метели, температура начнет понижаться. Об этом 25 января «РИА Новости» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Синоптик предупредил москвичей о похолодании и метелях

Вечером в четверг на следующей неделе в Москву придут снегопады и метели, будет дуть северный ветер и температура опустится до минусовых значений, в выходные днем ожидается от нуля до минус пяти градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости01:56

Подробнее о событии

Синоптики предупредили о похолодании и метелях в Москве

Известия05:42

Метель и снегопад, ветер северный: Москву ждет похолодание

Вести.Ru05:40

Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании и снегопаде

РБК02:48

Москвичей предупредили о похолодании и снегопаде

НТВ03:51

Синоптик предупредил жителей Москвы о похолодании на грядущей неделе

Газета.Ru03:13

В конце следующей недели в Москве закружат метели

Комсомольская правда04:17

Синоптик предупредил москвичей о похолодании и метелях

РИА Новости01:56
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Происшествия

При землетрясении в Турции погибли более 20 человек

RT на русском 04:01
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.
РБК вчера в 08:07
Политика

Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
REGNUM 05:15
Фигурное катание

Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Российские пары заняли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
ТК Звезда вчера в 15:56
Футбол

РФС признал недействительными выборы главы РПЛ

Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Газета.Ru вчера в 13:57
Гаджеты

Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700

Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.
3DNews вчера в 16:07
Энергетика

Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель

Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM вчера в 14:07
Политика

Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию

Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию.
РБК вчера в 06:00
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Коммерсантъ вчера в 09:50
Политика

Сбивший украинский самолет иранец находится в тюрьме

BFM.ru 04:07
Общество

Познер рассказал, как видит Россию со стороны

Журналист Владимир Познер считает, что в России есть "много уродливого". Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
РИА Новости вчера в 21:04
Кино

Прокатчики фильма «Холоп» вводят дополнительные киносеансы в США и Канаде

Спрос зрителей оказался столь высоким, что кинопрокатчики в срочном порядке вводят дополнительные сеансы.
ТАСС вчера в 19:36
Здоровье

В Иркутске у студентов из Китая заподозрили новый коронавирус

Пятеро студентов из Китая, которые учатся в Байкальском государственном университете, стоят на особом контроле из-за нового коронавируса.
РБК 05:17
Здоровье

Два случая заражения новым коронавирусом подтверждены во Франции

Во Франции медики официально подтвердили два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Российская газета вчера в 14:47
Происшествия

В Екатеринбурге ликвидировали пожар на складах

Открытое горение в складских помещениях в Екатеринбурге ликвидировано, сообщает в субботу ГУМЧС по Свердловской области.
РИА Новости 03:08
Происшествия

Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Газета.Ru вчера в 12:48
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Футбол

Тарасов забил первый гол за «Рубин»

Полузащитник Дмитрий Тарасов забил первый гол за «Рубин».
Sport24.ru 05:08
Здоровье

Онколог назвал первые признаки рака кожи

Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
Югополис вчера в 13:05
Общество

Под Москвой обокрали секретный бункер

В Одинцовском районе Подмосковья воры обокрали секретный бункер правительственной связи.
Lenta.ru 05:41
Игры

Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077

Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.
3DNews 23 января в 01:53
Технологии

Симулятор эпидемии Plague Inc. снова обрёл популярность

The GEEK вчера в 06:26
Происшествия

Читинца, найденного с 4 детьми в заброшенном доме, судили за наркотики

Житель Забайкальского края, которого нашли в заброшенном доме вместе с его четырьмя детьми, был осужден за хранение наркотиков и скрывался от правоохранительных органов, сообщил начальник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Забайкалью Александр Борисков на заседании региональной комиссии по делам несовершеннолетних.
РИА Новости вчера в 04:16
Шоу-бизнес

Цискаридзе назвал жизнь Волочковой «большой трагедией»

Цискаридзе назвал жизнь Волочковой "большой трагедией" Танцовщик сокрушается из-за судьбы бывшей балерины Большого театра.
Экспресс газета вчера в 07:09
Общество

Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января

Вечером в Татьянин день принято веселиться. Тогда, считается, дальнейшая жизнь будет веселой и счастливой.
LentaChel.ru 03:20
Общество

Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки

Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.
Российская газета вчера в 07:30
Происшествия

ФСБ задержала работавшего на украинские спецслужбы крымчанина

В Крыму задержали местного жителя, выполнявшего задание украинских спецслужб, — мужчина оборудовал схроны с взрывчаткой и боеприпасами.
Известия вчера в 02:49
Авто

Новый Toyota Harrier получит название Venza

Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.
Новые автомобили 23 января в 03:06
Происшествия

Массовое ДТП на севере Москвы, один человек погиб

Вести.Ru вчера в 16:43
Экономика

Минфин может ограничить налог на выплаты накоплений в новой схеме

Чтобы стимулировать граждан к выбору регулярных выплат, Банк России и Минфин изначально предполагали, что в ином случае - при выборе единовременной выплаты - гражданину нужно будет уплатить НДФЛ, тем самым вернув предоставленный ранее налоговый вычет.
Российская газета вчера в 07:33
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