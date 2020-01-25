Вечером в четверг на следующей неделе в Москву придут снегопады и метели, будет дуть северный ветер и температура опустится до минусовых значений, в выходные днем ожидается от нуля до минус пяти градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

с чего всё началось

На следующей неделе в четверг в Москве начнутся снегопады и метели, температура начнет понижаться. Об этом 25 января «РИА Новости» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптики предупредили о похолодании и метелях в Москве

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