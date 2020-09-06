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Газета.Ru
Газета.Ru

Синоптики предупредили о похолодании в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уведомил, что 7 сентября станет последним очень теплым днем в центре европейской части России, передает РИА "Новости" По его словам, в понедельник ожидается теплый воздух с юго-востока.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В Гидрометцентре предупредили о похолодании на 10 и более градусов

Температура с 1 сентября держится в диапазоне плюс 22-25 градусов. И в воскресенье в столичном регионе сохранится летняя погода - будет до 25 тепла и солнечно, - рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газетавчера в 17:01
Подробнее о событии
РБК

В Гидрометцентре пообещали наступление «настоящей осени»

РБК18:43
RT на русском

В Гидрометцентре рассказали о приходе похолодания в регионы ЦФО

RT на русском18:29
Москва 24

Осенняя погода придет в Москву на следующей неделе

Москва 24вчера в 11:03
Известия

Вильфанд спрогнозировал «настоящую осень» в центральной части России

Известия18:18
Вечерняя Москва

Вильфанд назвал последний теплый день в европейской части России

Вечерняя Москва17:56
Российская газета

Вильфанд рассказал о необычных погодных аномалиях

Российская газета18:39
Будущее России. Национальные проекты

В Гидрометцентре сообщили о похолодании в Москве на 10 градусов

Будущее России. Национальные проектывчера в 02:43

Китайский истребитель сбит системой ПВО Тайваня и США

Над Тайванем сбит китайский истребитель Су-35, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Согласно информации, распространенной агентством Colonelcassad, истребитель, находившийся в воздушном пространстве Тайваня, был сбит системой ПВО Тайваня и США.
Уфимские Заметки4 сентября в 08:59
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Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе

Прокуратура Кораблинского района Рязанской области начала проверку обстоятельств, при которых семиклассница сняла на видео мастурбирующего во время урока 54-летнего учителя Ключанской средней школы №11.
Известиявчера в 15:07
1,4K

Опубликовано видео инцидента с российским ракетным комплексом «Игла»

Видео сопровождалось пояснением, что во время учений переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» внезапно вырвался из рук держащего его военнослужащего и полетел по непредсказуемой траектории.
Discover24вчера в 11:05
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В Тунисе уничтожили трех террористов после нападения на нацгвардию

Службы безопасности Туниса ликвидировали трех террористов после того, как они атаковали служащих национальной гвардии страны в курортном городе Сус, сообщают в воскресенье западные СМИ.
Интерфаксвчера в 05:27

Обвинение опровергло заявление адвоката Ефремова о компромате

Адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина опровергла сообщения о том, что она якобы предлагала деньги за привлечение защитника артиста Эльмана Пашаева к уголовной ответственности.
Известия17:22
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На Украине женщина застрелила мужа и ранила дочь

Ровно, Украина, 6 сентября 2020, 13:03 — REGNUM В Ровенской области Украины женщина подозревается в убийстве 45-летнего супруга и ранении 13-летней дочери, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального отделения национальной полиции.
REGNUMвчера в 06:03
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Россия защитит Белоруссию от НАТО, уничтожив Ригу, Варшаву и Брюссель

Виктор Баранец, военный эксперт «Комсомольской правды», сообщил, что если РФ возьмется за защиту Белоруссии от вторжения НАТО, то столицы Бельгии, Литвы, Латвии и Польши превратятся в пепел.
Discover24вчера в 03:17
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Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС

Великобритания и ЕС располагают временем до 15 октября, чтобы договориться о торговой сделке по Brexit, в противном случае соглашение не будет заключено и последует жесткий сценарий будущих торговых отношений между сторонами.
РИА Новости18:53

Имадаев потерпел третье поражение в UFC кряду

Российский боец чеченского происхождения Зелим Имадаев (8-3) уступил удушающим приёмом в третьем раунде бразильцу Мишелу Перейре (24-11) в поединке в полусреднем весе на турнире UFC в Лас-Вегасе.
News.ruвчера в 22:06
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