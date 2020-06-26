Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в понедельник-вторник в Центральную Россию придет циклон, в результате чего температура заметно снизится.

с чего всё началось

Во вторник, добавил Вильфанд, похолодает еще сильнее, усилятся дожди. Эти явления затронут также Северо-Западный федеральный округ. По-прежнему холодно будет в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири.

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