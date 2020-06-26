Резкое похолодание ожидает жителей европейской части России с понедельника. Температура будет ниже нормы на 2-4 градуса практически на всей территории, тепло будет лишь в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12 градусов, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, похолодание коснется центральной России, Северо-Западный федеральный округ, Поволжье, Урал и на юг Западной Сибири.

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

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