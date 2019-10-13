Теплая погода в начале следующей недели в Москве сменится значительным понижением температуры на 5-6 градусов к четвергу (17 октября). Это знаменует собой начало особого метеорологического сезона - предзимья. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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В Москве с 17 октября ожидается значительное понижение температуры — на 5—6 градусов, это знаменует собой начало метеорологического сезона под названием предзимье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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