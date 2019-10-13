Общество

RT на русскомRT на русскомСиноптики предупредили о предзимье в Москве

В Москве с 17 октября ожидается значительное понижение температуры — на 5—6 градусов, это знаменует собой начало метеорологического сезона под названием предзимье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Читать в источнике
Комментировать97
с чего всё началось

Синоптики рассказали, когда в Москву придет предзимье

Теплая погода в начале следующей недели в Москве сменится значительным понижением температуры на 5-6 градусов к четвергу (17 октября). Это знаменует собой начало особого метеорологического сезона - предзимья. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС01:10

Подробнее о событии

Как правильно подобрать пуховик и во сколько он обойдется

Вечерняя Москва08:11

Синоптики рассказали о начале предзимья

Газета.Ru05:44

Синоптики рассказали, когда в Москву придет предзимье

ТАСС01:10

Гидрометцентр предупредил о наступлении предзимья в Москве

Коммерсантъ02:15

В Гидрометцентре объявили о начале предзимья

РБК02:12

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском02:05

Москвичей предупредили о начале предзимья

РИАМО04:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 17:59, Ашберн
Армия и оружие

Карту тюрем с боевиками в Сирии опубликовало Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало карту, на которой обозначено расположение сирийских тюрем, где содержатся боевики ИГ*.
Газета.Ru 17:19
Авто

Isuzu представила пикап Isuzu D-Max нового поколения

Японская компания Isuzu представила в Таиланде пикап D-Max третьего поколения.
Автоновости дня вчера в 06:27
Происшествия

Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

Lenta.ru 13:03
Гаджеты

Создана операционная система Collapse OS для условий постапокалипсиса

Разработчик Вирджил Дюпри создал операционную систему Collapse OS.
Дни24 вчера в 00:00
Армия и оружие

Сирийская армия начала наступление на курдские территории

Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.
РБК 13:19
Религия

Православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы

В понедельник 14 октября 2019 года Православная Церковь отмечает великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы.
Фома 17:00
Происшествия

«Смотрящего» по Украине вора в законе раскороновали и избили

Lenta.ru 12:14
Футбол

Билялетдинов: уважаю Гильерме и Фернандеса, но за сборную должны играть россияне

Натурализация Гильерме себя оправдала. Хотя, я всё равно не сторонник этого дела. Всё-таки за сборную России должны играть россияне.
Чемпионат 17:36
Армия и оружие

Путин надеется, что второй холодной войны не случится

Президент России Владимир Путин надеется, что второй холодной войны не будет.
Народные новости 06:02
Футбол

Буффон объяснил, зачем переходил в «ПСЖ» на один сезон

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объяснил, зачем в прошлом сезоне перешел в «ПСЖ».
Sport24.ru 10:05
Здоровье

Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя

Смертность от причин, связанных с алкоголем, снизилась с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тысяч населения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 16:42
Наука

Питер Рэтклифф стал одним из лауреатов Нобелевской премии по медицине

REGNUM 10 октября в 11:55
Технологии

Появилось видео нового саркофага Чернобыльской АЭС с высоты птичьего полета

Европейский банк реконструкции и развития на своей странице в фейсбуке опубликовал ролик, на котором со всех сторон виден новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, разрушенном в результате аварии в 1986 году.
Газета.Ru 16:59
Кино

[Слухи] В «Кризис на бесконечных землях» заглянет Люцифер

Обаятельного дьявола заметили на съемочной площадке Новый телевизионный сезон стартовал, и на малые экраны вернулись сериалы франшизы Arrowverse, а уже скоро героев ждет «Кризис на бесконечных землях» – кроссовер в пяти частях, который объединит персонажей вселенной DC из самых разных проектов.
Srnsk 06:10
Футбол

«Торпедо» ещё не приняло решение по поводу участия в РПЛ

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что клуб будет принимать решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона.
Чемпионат 17:30
Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

Российская газета 09:54
Происшествия

В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку

Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Шоу-бизнес

Нюша решила избавиться от знаменитой родинки над губой

Певица Нюша объявила в Instagram, что хочет удалить родинку на лице.
Пятый канал 10:58
Технологии

Telegram может отложить запуск криптовалюты

Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может перенести запуск платформы, который был запланирован на октябрь.
РЕН ТВ 09:17
Армия и оружие

Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской

Ясин Актай, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что проводящая военную операцию "Источник мира" на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран.
RT на русском 16:20
Происшествия

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС вчера в 19:02
Игры

Игровая консоль PlayStation 5 стала доступна по предзаказу

Astera 11 октября в 08:32
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Культура

Шнуров предложил заменить депутатов на порноактеров

Шнуров аргументировал свое мнение тем, что такая Госдума поможет решить проблему рождаемости в России.
Рамблер 11:10
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Происшествия

В Москве прошла серия пикетов в поддержку осужденного активиста Котова

РБК 11:30
Общество

Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»

РИА Новости 09:16
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru 10:46
Политика

Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 23:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное