Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСиноптики предупредили о резкой смене погоды предстоящим летом

Как рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, слова которого приводит "Российская газета", летом 2020 года ожидается значительное количество зональных переносов воздушных масс - с запада на восток.
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с чего всё началось

В Росгидромете объяснили причину затяжных периодов похолодания и потепления

Синоптик отметил, что грозы, шквалистый ветер, подъем уровня рек, скачки температуры воздуха летом традиционно возможны в предгорных районах - юге Красноярского края, Хакасии, Иркутской области - в Восточных и Западных Саянах.
Российская газета01:00

Подробнее о событии

В Росгидромете объяснили причину затяжных периодов похолодания и потепления

Российская газета01:00

Россиянам рассказали о резких перепадах температуры летом

Lenta.ru05:41

В Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом

ТАСС04:45

Российскому лету предсказали драматическую смену погоды

Телеканал 360°03:50

В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом

РИА Новости03:01

В Росгидромете объяснили затяжные периоды похолодания и потепления

ТК Звезда02:00

Синоптики предупредили о резкой смене погоды предстоящим летом

Интерфакс08:07
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
Происшествия

У жилого комплекса на юге Москвы произошла стрельба

RT на русском 14:02
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Политика

Экс-депутат Рады считает союз Украины и РФ непобедимым

"Партия регионов" довольно близко подошла к тому выбору, чтобы Украина стала своеобразным мостом между РФ и Западом, и это даже присутствовало в президентской кампании партии, но мировые тренды оказались направлены в другую сторону.
Народные новости 03:21
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Общество

Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми

Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ вчера в 06:36
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Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
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Происшествия

Захватчика банка в Москве задержали в ходе штурма

Мужчину, захватившего заложников в отделении «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве, задержали в ходе штурма, сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на собственные источники.
Радио 1 вчера в 08:40
1,9K
Наука

«Ахиллесову пяту» обнаружили ученые из Дании у коронавируса

По коварству, COVID-19 напоминает вирус герпеса. То также обходит иммунитет и поражает различные органы.
ToDay News Ufa 02:44
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Футбол

БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии, обыграв в финале брестское «Динамо»

Футбольный клуб БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии. В финале БАТЭ одержал победу над брестским «Динамо» со счётом 1:0.
REGNUM 13:11
Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:50
2,2K
Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о «чудовищном положении» артистов

Певец Григорий Лепс ответил на заявление продюсера Иосифа Пригожина о том, что артисты оказались в "чудовищном положении" из-за пандемии.
РИА Новости 08:57
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Происшествия

Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска

Газета.Ru 12:20
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Общество

Минпросвещения проведет последний звонок онлайн

Моя Москва.онлайн вчера в 07:47
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Музыка

Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный клип

Популярные американские певицы Леди Гага и Ариана Гранде порадовали поклонников выходом совместного клипа на песню Rain On Me.
Srnsk 03:07
Финансы

С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
Российская газета вчера в 23:00
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Фигурное катание

Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля

Российская фигуристка Алина Загитова пробилась в финал в борьбе за звание олимпийской иконы стиля.
Российская газета 05:49
Здоровье

Роспотребнадзор предсказал рост смертей от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшее время в России будет расти число смертей от коронавируса.
Московский Комсомолец 12:18
3
Политика

В России ответили на сообщения об усталости Путина от войны в Сирии

Ранее американское издание Newsweek опубликовало статью, в которой говорилось о том, что Путин устал от войны в Сирии, поскольку она слишком затянулась, а Москве необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 13:56
Политика

Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию

В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование.
Вести.Ru 11:50
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Авто

Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus

Румынская марка Dacia - дочерняя компания французского концерна Renault - планирует представить на рынке бюджетный кросс-универсал, созданный на той же платформе, что и новый Renault Logan.
Новые автомобили вчера в 11:45
11
Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
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Общество

Кадыров обратился к мусульманам на фоне сообщений о своей болезни

URA.Ru вчера в 22:32
609
Политика

В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

RT на русском 10:16
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Политика

Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
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Происшествия

В Псковской области пропала трехлетняя девочка

Газета.Ru 09:38
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Общество

В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

Газета.Ru 09:56
3,4K
Армия и оружие

В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»

По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
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Гаджеты

В Сеть утекла информация о новом смартфоне Motorola One Fusion +

В апреле стало известно, что Motorola представит два новых смартфона в конце второго квартала 2020 года, получившие название One Fusion и One Fusion .
NewInform вчера в 07:53
Политика

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02
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Общество

Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений

Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
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Армия и оружие

«Панцирь-С1» в Ливии сбил турецкий беспилотник

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 уничтожен в Ливи зенитно-ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1Э» российского производства, 22 мая сообщил военный аналитик Бабак Тагвей в социальной сети Twitter.
ИА Красная Весна 07:20
Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
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