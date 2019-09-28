Общество

РИА НовостиРИА НовостиСиноптики предупредили о сильных дождях в Москве

"Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы", — сказал Тишковец.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве

Сильные дожди придут в Москву со следующей недели, с воскресенья до среды выпадет около 40% от месячной нормы осадков, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости02:50

Подробнее о событии

Следующая неделя принесёт перепады давления и сильные дожди в Московский регион

Вести Подмосковья07:08

Синоптик рассказал, когда сильные дожди вернутся в Москву

Вечерняя Москва02:56

Москвичей предупредили о затяжных дождях

Life.ru04:23

Синоптики: На Москву надвигаются сильные дожди

Комсомольская правда04:10

Синоптики предупредили москвичей о ливнях

Московский Комсомолец03:24

Сильные дожди и перепады давления прогнозируют в Московском регионе на следующей неделе

РИАМО06:18

Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве

РИА Новости02:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
Театры

В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров

Газета.Ru 06:38
Здоровье

Лео Бокерия дал три совета, чтобы предотвратить болезни сердца

Кардиохирург с мировым именем и президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия рассказал, как сохранить здоровье сердца надолго.
iReactor вчера в 06:21
Гаджеты

Microsoft представит возрожденную линейку аксессуаров

Актуальные Новости 01:44
Происшествия

На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян

На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Общество

МЧС опровергло запрет на курение на балконах

Новые правила противопожарной безопасности, утвержденные правительством, не налагают запрет на курение на балконах квартир.
Известия 06:31
Политика

Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 16:47
Автоспорт

Квят пропустит квалификацию Гран-при России

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию Гран-при России "Формулы-1", которая пройдет в субботу, сообщается на официальном сайте "Королевских гонок".
РИА Новости 06:20
Футбол

Жардим: «Головин прогрессирует. Он лучше обостряет, чем Фабрегас»

Официальный сайт Лиги 1 выпустил материал про полузащитника «Монако» Александра Головина.
Бомбардир.ру 06:13
Футбол

Стали известны детали контракта Мамаева с ФК «Ростов»

Футболист Павел Мамаев намерен подписать контракт с клубом «Ростов» по схеме «2+1», сообщает издание «Чемпионат».
Rostov gazeta вчера в 08:01
Политика

Опубликован текст жалобы разведчика на Трампа

Комитет по разведке палаты представителей США опубликовал текст жалобы разведчика на американского лидера Дональда Трампа.
Газета.Ru 26 сентября в 09:22
Армия и оружие

«Охотник» и Су-57 совершили первый совместный полет

Тяжелый ударный беспилотник "Охотник" большой продолжительности полёта и истребитель пятого поколения Су-57 отработали взаимодействие в первом совместном полете, сообщили в Минобороны России, отметив, что "Охотник" был использован в качестве наводчика Су-57, полет продолжался 30 минут.
Вести.Ru вчера в 07:50
Политика

Губернатор Бочаров участвует в заседании президиума «ЕР» в Волгограде

Расширенное заседание президиума регионального политического совета волгоградского отделения партии «Единая Россия», в котором участвует губернатор Андрей Бочаров, проходит сегодня в Волгограде.
Крестьянская жизнь 02:45
Футбол

«Милан» может снова сменить владельца

«Милан» может уже до конца текущего года получить нового владельца, сообщает Calciomercato.it со ссылкой на La Repubblica.
Чемпионат 04:02
Здоровье

В Башкирии объединят несколько больниц и поликлиник

На сайте республиканского Минздрава появился проект распоряжения. Согласно нему, в республике объединят несколько больниц и поликлиник.
Телеканал UTV вчера в 11:05
Спорт

Кенийка Чепнгетич выиграла марафон на чемпионате мира

В марафоне победу с результатом 2:32:43 одержала кенийка Рут Чепнгетич.
Спорт-Экспресс вчера в 19:48
Армия и оружие

«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М

Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Происшествия

Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Наука

Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака

РИА Новости 04:12
Политика

Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова призвала молиться за душу Заворотнюк

Ведь молиться о душе принято уже после того, как человека не стало.
Сиб.фм 06:07
Кино

Российский фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар»

Диалог 25 сентября в 10:18
Культура

Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»

Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер 05:10
Происшествия

Эвакуированы все пассажиры с загоревшегося в Греции парома

Вести ФМ 04:55
Театры

Исполнявший роль Ангела актер ТЮЗа умер во время спектакля

Вечерняя Москва вчера в 09:33
Здоровье

В России почти 90% пациентов неправильно лечат гипертонию

Почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью в России лечат гипертоническую болезнь неправильно, что приводит к увеличению нагрузки на сердце.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Шоу-бизнес

Телохранитель Джексона: Майкл носил маску для манипулирования СМИ

VSE42.RU вчера в 01:02
Технологии

Началось тестирование суверенного интернета на Урале

До конца 2019 года планируется покрыть оборудованием весь Уральский федеральный округ.
ITZine.ru вчера в 07:41
Политика

Мадуро объявил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

РБК вчера в 22:18
Армия и оружие

Лавров ответил на заявления США об умеренности «Хайат Тахрир аш-Шам»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлимым стремление Соединенные Штаты убедить членов Совета Безопасности ООН в том, что боевики из "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ) якобы являются умеренными.
IslamNews вчера в 18:17
Футбол

«Локомотив» примет «Зенит» в 11-м туре премьер-лиги

Локомотив сыграет с Зенитом в 11-м туре премьер-лиги в Москве. После десяти туров Зенит лидирует в турнирной таблице с 23 очками.
Советский спорт 02:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное