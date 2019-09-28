Сильные дожди придут в Москву со следующей недели, с воскресенья до среды выпадет около 40% от месячной нормы осадков, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

с чего всё началось

"Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы", — сказал Тишковец.

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