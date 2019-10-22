Общество
РИА НовостиСиноптики предупредили о скором похолодании в Центральной России
В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину. Так, 23 октября в Москве и Подмосковье температура воздуха составит 11-16 градусов, возможны осадки и ветер.
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Во вторник, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, днем в центральных регионах пройдут небольшие дожди, преимущественная температура 10-15 градусов тепла.Российская газетавчера в 22:00
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Стартап разогнал аэротакси до более чем 100 километров в час
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Познавательная беседа будет посвящена телескопу нового поколения, который носит имя второго руководителя НАСА Джеймса Уэбба.
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Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет
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Политика
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РБК 11:13
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Оба лидера одеты в темные костюмы, светло-голубые рубашки и галстуки серого оттенка.
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Что говорят о трейлере новых «Звёздных войн» поклонники саги
Компания Disney опубликовала финальный трейлер девятого эпизода «Звёздных войн».
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Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
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Житель Приангарья несколько раз переехал пенсионерку на машине и уехал
Житель Ангарска несколько раз переехал на автомобиле пенсионерку и скрылся – пока он арестован только на 15 суток, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает во вторник полиция Иркутской области.
РИА Новости 07:57
Экономика
Квартальная прибыль X5 Retail Group упала более чем в 3,5 раза
Чистая прибыль российского холдинга X5 Retail Group, управляющего сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», составила по итогам III квартала 2019 года 2,238 млрд рублей, по МСФО, что в 3,6 раза меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения компании.
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Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
News.ru вчера в 21:41
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Экономика
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год до 5,5% с ранее ожидавшихся 6%, заявил заместитель главы ведомства Сергей Николайчук.
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Шоу-бизнес
Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина стала мамой во второй раз.
Вечерняя Москва вчера в 16:55