Во вторник, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, днем в центральных регионах пройдут небольшие дожди, преимущественная температура 10-15 градусов тепла.

с чего всё началось

В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину. Так, 23 октября в Москве и Подмосковье температура воздуха составит 11-16 градусов, возможны осадки и ветер.

Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России

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