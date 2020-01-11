Общество
РИА НовостиСиноптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье
По данным синоптиков, абсолютный максимум температуры на 13-14 января составляет 3,7 градуса. Этот рекорд был зафиксирован в 2005 году. Снег, выпавший в Москве субботним утром, метеорологи назвали "лишь кратким эпизодом".
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Ну совсем это не зимняя температура. Температура в течение недели приблизится к рекордным значениям за весь период наблюдения.
с чего всё началось
"Температура будет около нулевой отметки", - пояснил синоптик. По данным Гидрометцентра, днем во вторник, 14 января, и в среду, 15 января, прогнозируется от двух градусов мороза до трех градусов тепла, в четверг - один-шесть градусов тепла.ТАСС00:08
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