"Температура будет около нулевой отметки", - пояснил синоптик. По данным Гидрометцентра, днем во вторник, 14 января, и в среду, 15 января, прогнозируется от двух градусов мороза до трех градусов тепла, в четверг - один-шесть градусов тепла.

с чего всё началось

Ну совсем это не зимняя температура. Температура в течение недели приблизится к рекордным значениям за весь период наблюдения.

По данным синоптиков, абсолютный максимум температуры на 13-14 января составляет 3,7 градуса. Этот рекорд был зафиксирован в 2005 году. Снег, выпавший в Москве субботним утром, метеорологи назвали "лишь кратким эпизодом".

Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье

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