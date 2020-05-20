МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Четверг, 21 мая, станет в Москве самым холодным днем месяца, причем с аномальным количеством осадков, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

с чего всё началось

21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков. Возможен не только дождь, но и мокрый снег, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Местами может выпасть до 23–28 мм осадков.

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