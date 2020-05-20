Общество

ИзвестияИзвестияСиноптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая

21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков. Возможен не только дождь, но и мокрый снег, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Местами может выпасть до 23–28 мм осадков.
Читать в источнике
Комментировать66
с чего всё началось

Синоптики предупредили о мокром снеге в Москве в четверг

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Четверг, 21 мая, станет в Москве самым холодным днем месяца, причем с аномальным количеством осадков, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости08:04

Подробнее о событии

Предстоящий четверг может стать самым холодным днем мая в Московском регионе

РИАМО08:16

Сильные дожди ожидаются в столице в четверг

Москва 2406:55

Москвичей ждет самый холодный день мая

Вечерняя Москва06:41

Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве

Российская газета06:53

«Фобос»: До половины месячной нормы осадков может выпасть в четверг в Московском регионе

Агентство Москва06:37

Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая

Известия06:28

Очаговые снегопады: 21 мая в столицу вернется зима

Вести.Ru05:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 09:13, Ашберн
Политика

Представитель Байдена прокомментировал записи «разговоров с Порошенко»

Представитель экс-вице-президента США Джо Байдена Эндрю Бэйтс прокомментировал публикацию на Украине записей телефонных переговоров, предположительно, между американским политиком и бывшим украинским президентом Петром Порошенко.
RT на русском 07:20
Происшествия

Истребитель F-35A разбился в США

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
502
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
1,4K
Общество

Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса

Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
754
Общество

«Красному и Белому» дали сутки на устранение нарушений

После проверок в магазинах сети "Красное и Белое" свердловское управление Роспотребнадзора установило торговым точкам максимально короткий срок для устранения нарушений – их должны ликвидировать в течение суток, рассказали "Уралинформбюро" в ведомстве.
Уралинформбюро 06:52
Здоровье

Сразу трое жителей Саратовской области умерли от коронавируса

Сегодня, 20 мая, минздрав Саратовской области озвучил последнии данные по проблеме коронавирусной инфекции, они опубликованы оперштабом.
Saratovnews 08:28
Общество

Парикмахерским разрешили работать с 25 мая в Красноярском крае

В самом тексте приказа даются рекомендации владельцам парикмахерских – соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.
ИА Запад24 07:20
5
Политика

Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.
RT на русском 07:04
348
Экономика

Россияне смогут передавать личные данные в банки через портал госуслуг

Минкомсвязи и Центробанк запустили сервис, который позволит россиянам через личный кабинет на едином портале госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации.
Ведомости 07:48
5
Авто

В РФ началось производство нового кроссовера Kia XCeed

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на Autonews.ru, в планах на ближайшие семь месяцев значатся базовые версии KIA Seltos, купе-кроссовер XCeed, а также новые поколения кроссовера Sorento и внедорожника Mohave.
Автоновости дня 05:04
10
Общество

Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
РИА Новости 07:17
14
Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
113
Общество

Украина продлила карантин до 22 июня

Украинское правительство продлило карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, до 22 июня.
Московский Комсомолец 08:05
1
Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
226
Политика

Совфед назначил Анатолия Разинкина заместителем генпрокурора

Совет Федерации назначил в среду нового заместителя генпрокурора РФ.
РИА Новости 03:25
Общество

Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение

В правительстве Челябинской области рассказали, куда передадут найденные в лесу иномарки Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС и БРИКС.
Lenta.ru 08:56
1,3K
Общество

Еще две смерти от коронавируса подтверждены в Ивановской области

Две смерти от коронавируса подтверждены в Ивановской области за сутки.
Ивтелерадио вчера в 04:26
5
Политика

Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути

РИА Новости 08:59
Армия и оружие

В России создали материал для маскировки военной техники под сугробы

Холдинг «Росэлектроника» представил свою новую разработку — радиопоглощающий материал для снежной местности, позволяющий снизить дальность обнаружения военной техники.
Известия 17 мая в 02:29
535
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
327
Происшествия

В Великом Новгороде водитель внедорожника раздавил семью уток

Газета.Ru 05:13
34
Происшествия

Осужденный за убийство экс-депутат Госдумы подал ходатайство об УДО

Известия 07:16
9
Политика

Палестина разрывает все соглашения с США и Израилем

Палестина разрывает все договоренности с Израилем и США, включая соглашения по вопросам безопасности, заявил президент страны Махмуд Аббас.
Газета.Ru 08:33
84
Здоровье

В Бразилии резко ухудшилась ситуация с распространением коронавируса

В Бразилии резко ухудшилась ситуация с распространением коронавируса. Там за последние сутки инфекцию выявили более чем у 17 тысяч человек.
Эхо Москвы 09:03
Здоровье

Переболевший COVID-19 медбрат выложил фото истощенного тела

Московский Комсомолец 08:28
2
Армия и оружие

«Ее невозможно засечь»: чем угрожают России новейшие субмарины США

РИА Новости 01:00
Интернет

«Мегафон» запустил новую тарифную линейку

«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews 03:19
13
Технологии

В России началось эскизное проектирование спутниковой системы

AstroNews.ru 06:57
76
Армия и оружие

ДНР и ЛНР привели войска в полную боевую готовность

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик повысили боевую готовность своих подразделений в связи с активизацией обстрелов украинскими силовиками территорий ДНР и ЛНР.
Известия 06:54
145
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса

Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 07:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное