Общество
ИзвестияСиноптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков. Возможен не только дождь, но и мокрый снег, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Местами может выпасть до 23–28 мм осадков.
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Четверг, 21 мая, станет в Москве самым холодным днем месяца, причем с аномальным количеством осадков, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.РИА Новости08:04
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Общество
В Омской области продлили режим самоизоляции до 3 июня
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 3 июня, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Александра Буркова.
РИА Новости 11:31
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru 06:29
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Футбол
Нойер продлил контракт с «Баварией»
Немецкий голкипер Мануэль Нойер продлил контрактное соглашение с "Баварией".
Vprognoze.ru 10:43
Армия и оружие
Шойгу пообещал провести военно-морской парад ко Дню ВМФ в Петербурге
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге пройдет 26 июля, в день Военно-морского флота (ВМФ), в нем примут участие 46 кораблей и подлодок.
РБК 11:00
Политика
Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 11:13
Футбол
39-летний форвард «Атлетика» Адурис завершил карьеру
Бомбардир.ру 11:46
Общество
Немецкий регулятор освободил «Северный поток» от газовой директивы
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило "Северный поток" от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.
РИА Новости 11:27
Футбол
Сегодня состоится центральный матч тура в чемпионате Беларуси
ГЛАС.RU вчера в 21:01
Происшествия
Известный американский рестлер пропал без вести в океане
Вести.Ru вчера в 07:50
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Общество
В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток
Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток.
РИА Новости 09:50
Происшествия
Стрельба произошла на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
Греция c 15 июня откроет туристический сезон
Мицотакис уточнил, что прибывающие в Грецию туристы должны будут сдавать тесты на коронавирус, а также соблюдать действующие в стране меры по защите здоровья граждан.
REGNUM 11:45
Экономика
Минтранс предложил внести в план восстановления экономики меры на 565 млрд рублей
Министерство транспорта России предложило внести в национальный план восстановления экономки после пандемии коронавируса 33 меры с финансированием на 2020 год в 565 млрд руб. Об этом 20 мая заявил глава Минтранса Евгений Дитрих.
Известия 11:43
Общество
Помпео оценил ущерб от пандемии коронавируса
США считают, что пандемия коронавируса нанесла в мире ущерб на сумму до 9 триллионов долларов, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 11:10
Кино
Дочь Гранина подаст в суд на авторов фильма «Блокадный дневник»
По словам дочери писателя Марины Граниной, авторы картины нарушили авторские права и показали в трейлере к фильму сцены, которые не имеют отношения ни к книгам Даниила Гранина, ни к дневникам Ольги Берггольц.
МР7.ру 09:30
Общество
Российский туризм может начать выход из карантина уже с 1 июня
Туристический сезон в России может начать поэтапный выход из карантина уже с 1 июня. Об этом рассказали в Ростуризме.
Вести.Ru 08:30
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Общество
В Сети показали варианты внешнего вида Робокопа из Mortal Kombat 11
Тизер-трейлер с вариантами внешнего вида Робокопа, гостевого персонажа видеоигры Mortal Kombat 11: Aftermath, выпущен студией NetherRealm 16 мая, на странице игры в Twitter.
ИА Красная Весна 18 мая в 05:59
Общество
YouTube удалил аккаунты каналов «Крым 24», Anna News и News-Front
Американский видеохостинг YouTube удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24", а также двух русскоязычных информагентств Anna News и News-Front, которые специализируются на работе в горячих точках.
РИА Новости 05:01
Авто
В России начали собирать новый кроссовер Kia XCeed
На калининградском заводе «Автотор» началась серийная сборка нового купе-кроссовера Kia XCeed для российского рынка, который появится в продаже у дилеров уже 1 июня 2020 года.
SpeedMe 04:26
Здоровье
Минздрав: переболевшим коронавирусом требуется длительная реабилитация
Реабилитация для переболевших коронавирусом займёт от 2 месяцев до года, а у людей с инвалидностью может продлиться ещё дольше, рассказала главный специалист по реабилитации Минздрава России Галина Иванова.
ТИА 10:07
Политика
Путин поручил кабмину обеспечить финансовую поддержку Дагестану
«Правительству России обеспечить оказание Республике Дагестан дополнительной финансовой поддержки за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета для реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в перечне поручений Путина, опубликованных на сайте Кремля.
RT на русском 11:22