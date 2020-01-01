Общество

Газета.RuГазета.RuСиноптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Отмечается, что на данном направлении будет на 2 °С холоднее, чем обычно. Как указывается, на остальной территории России, ожидается теплая погода. Уточняется, что в среднем она будет варьироваться от 2°С до 4°С выше нормы.
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Снежный дефицит: какие угрозы несет необычная погода в Карелии

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Большинству регионов России предрекли теплый февраль

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Прогноз погоды на февраль: россиян ждет неожиданный разворот

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Происшествия

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

Известия вчера в 22:20
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Московский Комсомолец вчера в 11:16
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Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть

Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения.
РИА Новости вчера в 20:30
Политика

Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России

Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Газета.Ru вчера в 18:34
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В Москве прощаются с сыном Раисы Рязановой

В Москве прощаются с сыном Раисы Рязановой Данила Перов умер в 51 год.
Экспресс газета 24 января в 04:30
Наука

Ученые допустили возможность заражения раком

Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
Известия вчера в 20:48
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Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
МедиаПоток вчера в 08:29
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru 24 января в 09:39
Здоровье

Стали известны первые симптомы нового коронавируса

Как стало известно, первые признаки заражения данной инфекцией имеют схожести с симптомами простуды и гриппа.
Газета.Ru вчера в 23:34
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
РИА Новости вчера в 18:12
Происшествия

Под Калугой перевернулся автобус с паломниками

В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Вести.Ru вчера в 12:19
Экономика

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд

Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes.
РБК вчера в 18:25
Футбол

«Челси» победил «Халл Сити» в Кубке Англии

Перед матчем букмекеры признавали «Челси» явным фаворитом. Коэффициент на их победу составлял 1,33.
ГЛАС.RU вчера в 22:13
Общество

Новый лайнер Boeing 777X совершил первый полет

Самолет Boeing 777X впервые совершил взлет в рамках испытаний в аэропорту города Эверетт штата Вашингтон (США), следует из онлайн-трансляции на официальном сайте компании-производителя воздушного судна.
Интерфакс вчера в 14:37
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
Политика

Пушков прокомментировал слова Качиньского о компенсации Польше за ВОВ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, который заявил, что Москва должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Rambler News Service вчера в 14:05
Политика

ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере

"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
РИА Новости 23 января в 18:00
Происшествия

Авария в Воронеже унесла жизни четырех человек

Красная весна вчера в 02:26
Происшествия

Мужчина с мечом разгромил бар своей матери на Гороховой

АБН вчера в 23:16
Общество

В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса

"В настоящее время центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже приступил к исследованию и разработке вакцины против нового типа коронавируса", - пишет издание на ссылкой на главу института вирусологии центра Сюй Вэньбо.
РИА Новости вчера в 23:36
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
РИА Новости вчера в 13:43
Космос

Ученые обнаружили необычно много кислорода в атмосфере древней звезды

РИА Новости 24 января в 04:09
Технологии

Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии

Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
РИА Новости вчера в 19:14
Хоккей

Гретцки захотел, чтобы Овечкин побил его рекорд

Телеканал 360° вчера в 08:16
Наука

Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае

ToDay News Ufa вчера в 10:48
Здоровье

Глава Минздрава Красноярского края поддержал запрет на продажу снюса

Инициатива красноярских депутатов о запрете продажи снюса была полностью поддержана министром здравоохранения Красноярского края Борисом Немик.
Красная весна вчера в 10:44
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Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы сохранить здоровье ученые советуют отказаться от ряда ежедневных продуктов, которые почему-то считают безвредными: Колбаса.
ToDay News Ufa 24 января в 08:23
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

РИА Новости вчера в 18:33
Общество

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Ведомости вчера в 06:29
Религия

В РПЦ объяснили надобность золотых куполов

Lenta.ru вчера в 11:00
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