Общество
Газета.RuСиноптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Отмечается, что на данном направлении будет на 2 °С холоднее, чем обычно. Как указывается, на остальной территории России, ожидается теплая погода. Уточняется, что в среднем она будет варьироваться от 2°С до 4°С выше нормы.
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Происшествия
На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть
Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения.
Политика
Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России
Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с сыном Раисы Рязановой
В Москве прощаются с сыном Раисы Рязановой Данила Перов умер в 51 год.
Наука
Ученые допустили возможность заражения раком
Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Здоровье
Стали известны первые симптомы нового коронавируса
Как стало известно, первые признаки заражения данной инфекцией имеют схожести с симптомами простуды и гриппа.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
Происшествия
Под Калугой перевернулся автобус с паломниками
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд
Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes.
Футбол
«Челси» победил «Халл Сити» в Кубке Англии
Перед матчем букмекеры признавали «Челси» явным фаворитом. Коэффициент на их победу составлял 1,33.
Общество
Новый лайнер Boeing 777X совершил первый полет
Самолет Boeing 777X впервые совершил взлет в рамках испытаний в аэропорту города Эверетт штата Вашингтон (США), следует из онлайн-трансляции на официальном сайте компании-производителя воздушного судна.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Политика
Пушков прокомментировал слова Качиньского о компенсации Польше за ВОВ
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, который заявил, что Москва должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Политика
ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере
"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
Происшествия
Авария в Воронеже унесла жизни четырех человек
Происшествия
Мужчина с мечом разгромил бар своей матери на Гороховой
Общество
В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса
"В настоящее время центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже приступил к исследованию и разработке вакцины против нового типа коронавируса", - пишет издание на ссылкой на главу института вирусологии центра Сюй Вэньбо.
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
Космос
Ученые обнаружили необычно много кислорода в атмосфере древней звезды
Технологии
Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
Хоккей
Гретцки захотел, чтобы Овечкин побил его рекорд
Наука
Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае
Здоровье
Глава Минздрава Красноярского края поддержал запрет на продажу снюса
Инициатива красноярских депутатов о запрете продажи снюса была полностью поддержана министром здравоохранения Красноярского края Борисом Немик.
Здоровье
Названы «безвредные» продукты, которые отравляют организм
Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы сохранить здоровье ученые советуют отказаться от ряда ежедневных продуктов, которые почему-то считают безвредными: Колбаса.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Религия