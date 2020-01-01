Общество

Газета.RuГазета.RuСиноптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Отмечается, что на данном направлении будет на 2 °С холоднее, чем обычно. Как указывается, на остальной территории России, ожидается теплая погода. Уточняется, что в среднем она будет варьироваться от 2°С до 4°С выше нормы.
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Синоптики рассказали о погоде в России в феврале

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Синоптики оценили шансы зимы «отыграться» в феврале

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Прогноз погоды на февраль: россиян ждет неожиданный разворот

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Большинству регионов России предрекли теплый февраль

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Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
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Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.
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Адмирал ВМС США призвал брать пример с России в военной сфере

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго выразил мнение, что союзникам Вашингтона, которые намерены укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, необходимо учиться у России.
Газета.Ru вчера в 19:20
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Невероятный камбэк «Йокерита» вывел «Ак Барс» в плей-офф

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На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
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Андрей Василевский играл в финале Матча звезд НХЛ. И проиграл

Вести.Ru вчера в 23:45
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В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Вести.Ru вчера в 12:19
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Немков проведет бой за титул Bellator против Бейдера 9 мая

Бой между Вадимом Немковым и Райаном Бейдером состоится 9 мая в рамках турнира Bellator 243, который примет Сан-Хосе.
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В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
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Общество

Власти китайского города Сиань приостановят пассажирские перевозки

"С сегодняшнего дня по всей провинции Шаньдун будут приостановлены междугородние и внутригородские автобусные пассажирские перевозки до дальнейшего оповещения", - говорится в сообщении властей.
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РБК вчера в 23:05
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Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема».
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Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Газета.Ru вчера в 18:34
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News.ru 24 января в 08:33
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Алена Косторная, которая лидировала после короткой программы, сделала прекрасный каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и не менее впечатляющий сольный тройной аксель, однако упала с тройного лутца.
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«Монако» отказался продавать Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 млн евро

По информации СМИ, "сине-гранатовые" предложили "Монако" 80 миллионов евро за нападающего Виссама Бен-Йеддера, но получили отказ.
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В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
РИА Новости вчера в 18:12
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Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

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Общество

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Решение о срочной эвакуации своих клиентов с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой эпидемии коронавируса принял российский туроператор «Русь-Тур», сообщается на сайте компании.
REGNUM вчера в 22:51
Армия и оружие

Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз

Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Avia.pro вчера в 10:18
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