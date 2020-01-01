Общество

Газета.RuГазета.RuСиноптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Отмечается, что на данном направлении будет на 2 °С холоднее, чем обычно. Как указывается, на остальной территории России, ожидается теплая погода. Уточняется, что в среднем она будет варьироваться от 2°С до 4°С выше нормы.
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