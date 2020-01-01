Общество
Газета.RuСиноптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Отмечается, что на данном направлении будет на 2 °С холоднее, чем обычно. Как указывается, на остальной территории России, ожидается теплая погода. Уточняется, что в среднем она будет варьироваться от 2°С до 4°С выше нормы.
Читать в источнике
Оценить294
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:40, Ашберн
Хоккей
Сборная Тихоокеанского дивизиона вышла в финал Матча звезд НХЛ
Футбол
«Монако» отказался продавать Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 млн евро
По информации СМИ, "сине-гранатовые" предложили "Монако" 80 миллионов евро за нападающего Виссама Бен-Йеддера, но получили отказ.
Наука
Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае
Общество
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с жертвами землетрясения
Президент РФ Владимир Путин выразил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения в восточной провинции Элязыг, сообщает пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Defence24: истребители F-16 перехватили над Балтикой российские Су-35 и Су-27
Инцидент произошёл в небе над Балтийским морем, при этом, как утверждает издание, это стало первым для польских ВВС перехватом российских истребителей Су -35.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Гаджеты
Появились изображения новой процессорной системы охлаждения AMD Wraith Prism
Китайский сайт XFastest опубликовал изображения улучшенной версии существующей системы охлаждения AMD Wraith Prism.
Политика
Путин поручил прокуратуре проверить законность приговора Котову
Президент России Владимир Путин поручил проверить "законность и обоснованность" обвинительного приговора активисту Константину Котову, который был задержан после санкционированной акции 10 августа 2019 года в Москве.
Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова украинского замминистра иностранных дел Василия Боднара о том, что Москва пытается "украсть историю Украины-Руси".
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве
Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Единоборства
Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night
В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.
Хоккей
Андрей Мартемьянов: В начале игры нас слегка подкосил нелепый гол
Ранее "Казанские ведомости" писали, что «Ак Барс» в Екатеринбурге обыграл «Автомобилист».
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Авто
Lexus и Toyota отзовут более 82 тыс. авто в России
Здоровье
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации из-за вспышки коронавируса
Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам России на фоне распространения по миру эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV из Китая.
Спорт
Ватерполистки сборной России завоевали серебро чемпионата Европы
В последний раз сборная России завоевывала медали чемпионата Европы в 2010 году: тогда российская команда стала победителем чемпионата в Загребе.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Общество
Самолет Boeing 777X начал первый испытательный полет
Новый самолет Boeing 777X приступил к первому испытательному полету, трансляция ведется на сайте компании Boeing.
Происшествия
На Сахалине около 600 рыбаков оторвались от берега на льдине
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова на Сахалине.
Общество
Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов
Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
Биатлон
Результат сборной Украины в смешанной эстафете аннулирован
Сборная Украины дисквалифицирована по итогам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Политика
Трамп: демократы сами считают импичмент обманом
Глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что его политические противники из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
Наука
Доктор Джэйми Фостер назвал рецепт «идеального кофе»
Ученые рассказали, как правильно приготовить кофе-эспрессо, чтобы оно не потеряло вкус и аромат.
Футбол
«Челси» победил «Халл Сити» в Кубке Англии
Перед матчем букмекеры признавали «Челси» явным фаворитом. Коэффициент на их победу составлял 1,33.
Шоу-бизнес
О своей новой любви рассказала Лолита
Лолита рассказала о своих новых чувствах, о новом возлюбленном.
Политика
Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд
Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes.
Кино
Актеры «Холопа» рассказали, почему фильм бьет рекорды проката
Картина собрала в прокате почти 3 миллиарда рублей. В программе "Привет, Андрей!" гости рассказали о секретах успеха фильма.
Киберспорт
Nigma покинула DreamLeague Leipzig Major
Nigma уступила beastcoast в матче нижней сетки DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Коллектив Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми проиграл со счетом 1:2 и покинул чемпионат.