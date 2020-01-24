Общество
Газета.RuСиноптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Отмечается, что на данном направлении будет на 2 °С холоднее, чем обычно. Как указывается, на остальной территории России, ожидается теплая погода. Уточняется, что в среднем она будет варьироваться от 2°С до 4°С выше нормы.
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Общество
Число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 54 человек
Число жертв от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае увеличилось до 54.
Экономика
Границы ТОР «Михайловский» расширили в Приморье
Границы территории опережающего развития «Михайловский» в Приморском крае расширили.
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
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Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
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Сверхгигант Бетельгейзе стремительно угасает: космическая загадка
Бетельгейзе - красный сверхгигант в созвездии Ориона, максимальная светимость которого превышает светимость Солнца в 105 000 раз. то одна из крупнейших среди известных астрономам звёзд: если её поместить на место Солнца, то при минимальном предполагаемом размере она заполнила бы орбиту Марса, а при максимальном — достигала бы орбиты Юпитера.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 29
По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
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Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
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У Оксаны Воеводиной диагностировали отек мозга
Кино
Columbia Pictures готовит новую версию фильма «Анаконда»
Появилась информация, что в производстве находится новый фильм из серии "Анаконда".
Общество
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Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Общество
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса
Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на экстренном заседании Политбюро ЦК коммунистической партии.
Культура
Телешоу «Слабое звено» возвращается в эфир
Телевикторина «Слабое звено», получившая популярность в начале 00-х, вернется в эфир. Ведущей шоу останется Мария Киселева.
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве
Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Происшествия
В Чите задержали отца четырех детей, найденных в заброшенном доме
Армия и оружие
В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24
Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов завоевали золото на ЧЕ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль на чемпионате Европы в танцах на льду.
Футбол
Дани Ольмо перейдет в «РБ Лейпциг»
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Фильм «Плохие парни навсегда» возглавит бокс-офис России
По словам экспертов, второй успешной премьерой может стать фильм «Марафон Желаний» актрисы, певицы и композитора Дарьи Чаруши.
Футбол
«Зенит» проиграл «Ред Булл Зальцбург» со счётом 3:6
Встреча прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась со счётом 3:6. Матч прошёл в формате трёх таймов по 40 минут.
Наука
Ракообразные из черепа сибирского мамонта оказались обитателями степей
Международный коллектив ученых исследовал ракообразных, обнаруженных в черепе мумии сибирского мамонтенка Юки.
Армия и оружие
Минобороны РФ оценило «перехват» США российской колонны в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
Хоккей
«Ак Барс» стал первым участником плей-офф КХЛ от Восточной конференции
"Ак Барс" стал участником Кубка Гагарина сезона-2019/20 после того, как китайский "Куньлунь" в субботу уступил финскому "Йокериту" - 3:4. Казанский клуб с 74 очками лидирует в Восточной конференции КХЛ.
Общество
Поправки в Конституцию вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
Армия и оружие
Войска США опробуют в Европе сценарий войны 2028 года
Согласно сценарию маневров, в 2028 году в Европе вспыхнет военный конфликт с «неназванным, но близким по силам НАТО противником».
Политика
Песков прокомментировал новость об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Авто
АвтоВАЗ представил новую комплектацию Lada Vesta Comfort Winter
«Зимняя» комплектация Comfort Winter с кожаной отделкой и обогревом руля, которую Lada Vesta формально получила в конце прошлого года, теперь есть и в официальном прайс-листе модели.
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