Общество

Газета.RuГазета.RuСиноптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Отмечается, что на данном направлении будет на 2 °С холоднее, чем обычно. Как указывается, на остальной территории России, ожидается теплая погода. Уточняется, что в среднем она будет варьироваться от 2°С до 4°С выше нормы.
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Синоптики рассказали о погоде в России в феврале

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Снежный дефицит: какие угрозы несет необычная погода в Карелии

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:06, Ашберн
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В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24

Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
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