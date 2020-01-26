Общество

Москва 24Москва 24Нынешний январь может стать самым теплым за 200 лет

Нынешний январь может стать самым теплым за 200 лет метеорологической истории России, сообщает центр погоды "Фобос".
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Россию ждут и теплые аномалии, и холодные

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Январь 2020-го может стать самым теплым за двухсотлетнюю историю России

Невские Новости09:41

Нынешний январь может стать самым теплым за 200 лет

Москва 2406:32
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Происшествия

Под Калугой перевернулся автобус с паломниками

Вести.Ru 12:19
Кино

Актер Александр Петров получил премию «Золотой орел»

Петров стал лучшим актером 2019 года по версии национальной кинематографической премии. Награды актер был удостоен за роль в фильме «Текст».
iReactor вчера в 22:47
Технологии

В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Ferra 05:15
Происшествия

Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой

Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР.
Известия 14:34
Общество

Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Интерфакс 13:24
Общество

Новый тип коронавируса диагностировали у трех врачей в Пекине

Заражение новым типом коронавируса диагностировано у трех медиков в Пекине, сообщает газета "Жэньминь жибао".
РИА Новости 15:45
Футбол

«Монако» с Головиным уступил «Страсбуру» в чемпионате Франции

"Монако" проиграл "Страсбуру" в матче 21-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Страсбура".
Газета.Ru 16:05
Спорт

Ватерполистки сборной России завоевали серебро чемпионата Европы

В последний раз сборная России завоевывала медали чемпионата Европы в 2010 году: тогда российская команда стала победителем чемпионата в Загребе.
РЕН ТВ 14:04
Гаджеты

Через неделю WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

С 1 февраля самый популярный в мире мессенджер WhatsApp прекратит поддерживать устаревшие операционные системы iOS 8, Android 2.3.7, а также более старые версии ОС.
Tomsk.Ru вчера в 21:06
Политика

Кравчук рассказал о способах возвращения Украине Крыма и Донбасса

Известия 13:52
Здоровье

Об угрозе безопасности жизни и здоровья потребителей туристских услуг, выезжающих на территорию либо находящихся на территории Китайской Народной Республики (КНР)

В связи с продолжающимся поступлением информации об участившихся случаях заражения новым коронавирусом (2019-nCoV) граждан, находящихся (находившихся) на территории КНР, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание потребителей на нижеследующее.
Глас Народа вчера в 21:04
Общество

Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
РБК 15:17
Гаджеты

«Синий экран смерти» вызвало обновление Windows 10

Специалисты предполагают, что «синий экран смерти» связан с приложением «Подключить», которое большая часть пострадавших удалило со своих ПК.
ГЛАС.RU 07:05
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Экономика

Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен

Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
Газета Малый бизнес вчера в 05:50
Политика

В Кремле заявили о неизвестных подробностях помилования Ходорковского

Rambler News Service вчера в 06:07
Политика

Сбивший украинский Boeing иранский военный находится в тюрьме

Зариф напомнил, что в аналогичной ситуации 32 года назад оказались США – был сбит иранский пассажирский самолет.
Ведомости 10:29
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru вчера в 09:39
Кино

Актеры «Холопа» рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

Картина собрала в прокате почти 3 миллиарда рублей. В программе "Привет, Андрей!" гости рассказали о секретах успеха фильма.
Вести.Ru 11:18
Футбол

«Монако» отказался продавать Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 млн евро

По информации СМИ, "сине-гранатовые" предложили "Монако" 80 миллионов евро за нападающего Виссама Бен-Йеддера, но получили отказ.
Soccer.ru 14:32
Происшествия

Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Газета.Ru вчера в 12:48
Футбол

Зиньковский прокомментировал информацию об интересе со стороны «Лилля»

В декабре 2019-го появилась информация, что «Лилль» проявляет интерес к 23-летнему Зиньковскому.
Спорт-Экспресс 15:53
Гаджеты

Компания Samsung запустит аналог AirDrop

Южнокорейская компания Samsung запустит продукт, аналогичный AirDrop.
Актуальные Новости 00:15
Происшествия

В аэропорту Петербурга застрелили собаку

Сотрудник петербургского аэропорта Пулково застрелил собаку на территории воздушной гавани.
Lenta.ru 11:54
Политика

Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, комментируя слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, что Россия желает вбить клин не между Украиной и Польшей, а в искажение истории.
ТАСС 14:09
Наука

Стресс действительно делает седыми волосы

Повреждение клеток отвечающих за цвет волос, происходит из-за гормонов стресса.
ToDay News Ufa 23 января в 07:55
Политика

МИД России назвал провокацией высылку дипломатов из Болгарии

Высылка двух российских дипломатов из Болгарии является провокационным шагом, сообщается на сайте МИД России в субботу, 25 января.
Известия 07:42
Футбол

Федор Смолов вошел в топ-20 самых дорогих российских футболистов

Федеральный портал «Чемпионат» составил список самых дорогих российских футболистов.
Версия-Саратов 07:11
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У Оксаны Воеводиной после родов диагностирован «отек костного мозга»

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