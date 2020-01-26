Нынешний январь может стать самым теплым за 200 лет метеорологической истории России, сообщает центр погоды "Фобос".

Нынешний январь может стать самым теплым за 200 лет

Кино Актер Александр Петров получил премию «Золотой орел» Петров стал лучшим актером 2019 года по версии национальной кинематографической премии. Награды актер был удостоен за роль в фильме «Текст».

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