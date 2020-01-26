Общество
Москва 24Нынешний январь может стать самым теплым за 200 лет
Нынешний январь может стать самым теплым за 200 лет метеорологической истории России, сообщает центр погоды "Фобос".
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Кино
Актер Александр Петров получил премию «Золотой орел»
Петров стал лучшим актером 2019 года по версии национальной кинематографической премии. Награды актер был удостоен за роль в фильме «Текст».
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой
Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР.
Общество
Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань
Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Общество
Новый тип коронавируса диагностировали у трех врачей в Пекине
Заражение новым типом коронавируса диагностировано у трех медиков в Пекине, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Футбол
«Монако» с Головиным уступил «Страсбуру» в чемпионате Франции
"Монако" проиграл "Страсбуру" в матче 21-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Страсбура".
Спорт
Ватерполистки сборной России завоевали серебро чемпионата Европы
В последний раз сборная России завоевывала медали чемпионата Европы в 2010 году: тогда российская команда стала победителем чемпионата в Загребе.
Гаджеты
Через неделю WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
С 1 февраля самый популярный в мире мессенджер WhatsApp прекратит поддерживать устаревшие операционные системы iOS 8, Android 2.3.7, а также более старые версии ОС.
Здоровье
Об угрозе безопасности жизни и здоровья потребителей туристских услуг, выезжающих на территорию либо находящихся на территории Китайской Народной Республики (КНР)
В связи с продолжающимся поступлением информации об участившихся случаях заражения новым коронавирусом (2019-nCoV) граждан, находящихся (находившихся) на территории КНР, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание потребителей на нижеследующее.
Общество
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
Гаджеты
«Синий экран смерти» вызвало обновление Windows 10
Специалисты предполагают, что «синий экран смерти» связан с приложением «Подключить», которое большая часть пострадавших удалило со своих ПК.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Экономика
Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен
Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
Политика
В Кремле заявили о неизвестных подробностях помилования Ходорковского
Политика
Сбивший украинский Boeing иранский военный находится в тюрьме
Зариф напомнил, что в аналогичной ситуации 32 года назад оказались США – был сбит иранский пассажирский самолет.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Кино
Актеры «Холопа» рассказали, почему фильм бьет рекорды проката
Картина собрала в прокате почти 3 миллиарда рублей. В программе "Привет, Андрей!" гости рассказали о секретах успеха фильма.
Футбол
«Монако» отказался продавать Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 млн евро
По информации СМИ, "сине-гранатовые" предложили "Монако" 80 миллионов евро за нападающего Виссама Бен-Йеддера, но получили отказ.
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Футбол
Зиньковский прокомментировал информацию об интересе со стороны «Лилля»
В декабре 2019-го появилась информация, что «Лилль» проявляет интерес к 23-летнему Зиньковскому.
Гаджеты
Компания Samsung запустит аналог AirDrop
Южнокорейская компания Samsung запустит продукт, аналогичный AirDrop.
Происшествия
В аэропорту Петербурга застрелили собаку
Сотрудник петербургского аэропорта Пулково застрелил собаку на территории воздушной гавани.
Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, комментируя слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, что Россия желает вбить клин не между Украиной и Польшей, а в искажение истории.
Наука
Стресс действительно делает седыми волосы
Повреждение клеток отвечающих за цвет волос, происходит из-за гормонов стресса.
Политика
МИД России назвал провокацией высылку дипломатов из Болгарии
Высылка двух российских дипломатов из Болгарии является провокационным шагом, сообщается на сайте МИД России в субботу, 25 января.
Футбол
Федор Смолов вошел в топ-20 самых дорогих российских футболистов
Федеральный портал «Чемпионат» составил список самых дорогих российских футболистов.
Шоу-бизнес