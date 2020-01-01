Отмечается, что на данном направлении будет на 2 °С холоднее, чем обычно. Как указывается, на остальной территории России, ожидается теплая погода. Уточняется, что в среднем она будет варьироваться от 2°С до 4°С выше нормы.

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Политика Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.

Гаджеты Характеристики Xiaomi Mi 10 SE раскрыты Источником были опубликованы характеристики будущего устройства. Известно, что модель Xiaomi Mi 10 SE будет оснащена 5,8-дюймовым экраном.

Гаджеты Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10 Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.

Игры Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077 Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.

Происшествия Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве 20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.

Общество Число жертв коронавируса в Китае возросло до 54 54 человек стали жертвами нового коронавируса в КНР. Об этом в воскресенье сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Гаджеты Android 10 пришла ещё на четыре модели Huawei и Honor Компания Huawei начала распространять ещё для четырёх моделей смартфонов стабильную версию фирменной оболочкой EMUI 10 на основе свежей операционной системы Android 10.

Политика Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".

Музыка Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети» Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.

Политика Путин поручил прокуратуре проверить законность приговора Котову Президент России Владимир Путин поручил проверить "законность и обоснованность" обвинительного приговора активисту Константину Котову, который был задержан после санкционированной акции 10 августа 2019 года в Москве.

Авто Новый Toyota Harrier получит название Venza Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.

Общество Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.

Космос Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.