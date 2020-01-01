Общество
Газета.RuСиноптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Отмечается, что на данном направлении будет на 2 °С холоднее, чем обычно. Как указывается, на остальной территории России, ожидается теплая погода. Уточняется, что в среднем она будет варьироваться от 2°С до 4°С выше нормы.
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Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Гаджеты
Характеристики Xiaomi Mi 10 SE раскрыты
Источником были опубликованы характеристики будущего устройства. Известно, что модель Xiaomi Mi 10 SE будет оснащена 5,8-дюймовым экраном.
Гаджеты
Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10
Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.
Игры
Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077
Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Авто
Рынок новых электромобилей России в 2019 году вырос в 2,5 раза
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 54
54 человек стали жертвами нового коронавируса в КНР. Об этом в воскресенье сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Гаджеты
Android 10 пришла ещё на четыре модели Huawei и Honor
Компания Huawei начала распространять ещё для четырёх моделей смартфонов стабильную версию фирменной оболочкой EMUI 10 на основе свежей операционной системы Android 10.
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
Шоу-бизнес
Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала
Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады
Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
Кино
Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России
Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Футбол
«Зенит» проиграл «Ред Булл Зальцбург» со счётом 3:6
Встреча прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась со счётом 3:6. Матч прошёл в формате трёх таймов по 40 минут.
Политика
Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
Политика
Путин поручил прокуратуре проверить законность приговора Котову
Президент России Владимир Путин поручил проверить "законность и обоснованность" обвинительного приговора активисту Константину Котову, который был задержан после санкционированной акции 10 августа 2019 года в Москве.
Авто
Новый Toyota Harrier получит название Venza
Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.
Общество
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
Футбол
«Брага» обыграла «Порту» в финале Кубка Лиги Португалии
Предупреждения: Оливейра 19, Отавиньо 30, Палинья 64, Веллингтон 68, Хесус Корона 74, Сильва Баро 81, Бруно Вианна 81, Урибе 90+3Напомним, что в 2016 году "Брага" выиграла Кубок Португалии.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля
Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 29
По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева приклеила накладные ресницы на лоб
Вчера Кудрявцева показала подписчикам видео, на котором она снимает искусственные ресницы с глаз и прикрепляет ко лбу.
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве
Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Армия и оружие
Cамолет X-Plane DARPA: новейшие принципы управления полетом (Scientific American, США) (Scientific American)
Подсказки, содержащиеся в изображении самолета, заставили некоторых авиационных экспертов предположить, что LOUT умеет скрываться от радаров благодаря отсутствию у него подвижных аэродинамических элементов, управляющих полетом (плоскостей управления).
Экономика
Валовый региональный продукт Якутии вырос на 3,5% в 2019 году
Рост валового регионального продукта отмечен в республике в 2019 году.
Экономика
Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю
Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю и достигло $32 млрд, сообщил 25 января Forbes.
Общество
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса
Темпы распространения коронавируса в Китае растут. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.