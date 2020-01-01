Общество

Газета.RuГазета.RuСиноптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Отмечается, что на данном направлении будет на 2 °С холоднее, чем обычно. Как указывается, на остальной территории России, ожидается теплая погода. Уточняется, что в среднем она будет варьироваться от 2°С до 4°С выше нормы.
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Синоптики рассказали о погоде в России в феврале

RT на русском14:13

Россиянам предсказали аномальную погоду в феврале

Московский Комсомолец10:33

Синоптики рассказали об «аномальной» погоде в феврале

Комсомольская правда12:07

Синоптики предсказали большинству регионов России теплый февраль

Известия11:38

Большинству регионов России предрекли теплый февраль

РЕН ТВ11:56

Синоптики оценили шансы зимы «отыграться» в феврале

РБК12:17

Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале

РИА Новости10:05
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Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Газета.Ru вчера в 20:17
Гаджеты

Характеристики Xiaomi Mi 10 SE раскрыты

Источником были опубликованы характеристики будущего устройства. Известно, что модель Xiaomi Mi 10 SE будет оснащена 5,8-дюймовым экраном.
Goroday.ru 12:25
Гаджеты

Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10

Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.
Rusargument вчера в 03:00
Игры

Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077

Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.
3DNews 23 января в 01:53
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Авто

Рынок новых электромобилей России в 2019 году вырос в 2,5 раза

Tvoe-avto.com 12:59
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 54

54 человек стали жертвами нового коронавируса в КНР. Об этом в воскресенье сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Московский Комсомолец 18:43
Гаджеты

Android 10 пришла ещё на четыре модели Huawei и Honor

Компания Huawei начала распространять ещё для четырёх моделей смартфонов стабильную версию фирменной оболочкой EMUI 10 на основе свежей операционной системы Android 10.
iXBT.com вчера в 22:22
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
РИА Новости 13:43
Шоу-бизнес

Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала

Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
StarHit.ru вчера в 14:00
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Московский Комсомолец 11:16
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады

Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
OAnews вчера в 01:18
Происшествия

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

Вести.Ru 09:27
Кино

Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России

Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Эхо Москвы 06:00
Футбол

«Зенит» проиграл «Ред Булл Зальцбург» со счётом 3:6

Встреча прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась со счётом 3:6. Матч прошёл в формате трёх таймов по 40 минут.
Чемпионат 10:22
Политика

Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Вести.Ru вчера в 21:36
Армия и оружие

Адмирал ВМС США призвал брать пример с России в военной сфере

Газета.Ru 19:20
Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
РБК 11:26
Политика

Путин поручил прокуратуре проверить законность приговора Котову

Президент России Владимир Путин поручил проверить "законность и обоснованность" обвинительного приговора активисту Константину Котову, который был задержан после санкционированной акции 10 августа 2019 года в Москве.
Газета.Ru 12:19
Авто

Новый Toyota Harrier получит название Venza

Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.
Новые автомобили 23 января в 03:06
Общество

Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
РБК 15:17
Футбол

«Брага» обыграла «Порту» в финале Кубка Лиги Португалии

Предупреждения: Оливейра 19, Отавиньо 30, Палинья 64, Веллингтон 68, Хесус Корона 74, Сильва Баро 81, Бруно Вианна 81, Урибе 90+3Напомним, что в 2016 году "Брага" выиграла Кубок Португалии.
Soccer.ru 17:07
Космос

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля

Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
МР7.ру 03:25
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 29

По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
ТАСС 12:28
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева приклеила накладные ресницы на лоб

Вчера Кудрявцева показала подписчикам видео, на котором она снимает искусственные ресницы с глаз и прикрепляет ко лбу.
StarHit.ru 08:00
Происшествия

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс 14:57
Армия и оружие

Cамолет X-Plane DARPA: новейшие принципы управления полетом (Scientific American, США) (Scientific American)

Подсказки, содержащиеся в изображении самолета, заставили некоторых авиационных экспертов предположить, что LOUT умеет скрываться от радаров благодаря отсутствию у него подвижных аэродинамических элементов, управляющих полетом (плоскостей управления).
ИноСМИ 16:40
Экономика

Валовый региональный продукт Якутии вырос на 3,5% в 2019 году

Рост валового регионального продукта отмечен в республике в 2019 году.
Якутия 24 вчера в 22:36
Экономика

Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю и достигло $32 млрд, сообщил 25 января Forbes.
Известия 19:21
Общество

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса

Темпы распространения коронавируса в Китае растут. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Известия 09:50
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