Общество
РБКСиноптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
3 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РБК, что в ближайшие дни в ряде регионов России будет очень жаркая погода с грозами. По его словам, жара ожидается в Центральном федеральном округе, в Ростовской области и в Краснодарском крае.
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с чего всё началось
"Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе", — говорится в метеорологическом прогнозе Гидрометцентра.РИА Новости01:49
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Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
Газета.Ru вчера в 21:19
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 03 июля в 00:44
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Известия вчера в 21:16
Гаджеты
Беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Baseus Encok W04 TWS стоят $22
На платформе Xiaomi Youpin представлены полностью беспроводные наушники погружного типа Baseus Encok W04 Pro TWS, внешне напоминающие популярные Apple AirPods.
3DNews 00:58
Здоровье
В РФ — 6 736 новых случаев коронавируса
По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки было выявлено 6 736 заразившихся коронавирусом — показатель держится на отметке ниже 7 000 уже десятый день подряд.
НТВ 03:30
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Политика
Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
Футбол
Тренер «Баварии» считает, что Левандовский достоин «Золотого мяча»
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик считает, что главный форвард его команды, польский бомбардир Роберт Левандовский, может получить «Золотой мяч».
ProstoProSport 02:45
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 03 июля в 10:02
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан 03 июля в 08:06
Происшествия
В Хабаровском крае трое детей утонули в Амуре
В Ульском районе Хабаровского края утонули трое детей, купаясь в протоке Мариинская, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Российская газета 03:10
Здоровье
Опасность новой волны коронавируса связали со вспышкой ОРВИ
По мнению специалиста, новая волна заражений ожидается в ноябре-декабре, и она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ.
Lenta.ru вчера в 21:27
Здоровье
С помощью мороженого доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь
Пациент рассказал, что у него возникают сложности при глотании холодной пищи, в частности мороженого.
Evo-rus.com 02:01
Фигурное катание
Японский журнал включил Тутберидзе в список самых «токсичных» тренеров
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе попала в список самых "токсичных" специалистов по версии японского издания журнала Elle.
Газета.Ru 02:28
Происшествия
Число пострадавших в ДТП на МКАД увеличилось до четырех
Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на МКАД в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 13:09
Армия и оружие
Турция: РФ захватила в Сирии турецкий легкий танк
Российские военнослужащие на территории Сирии захватили турецкий легкий танк и вывезли его в свою страну.
Вечерний курьер 02:03
Музыка
Группа The Hatters открыла серию концертов для автомобилистов в Москве
Петербургская рок-группа The Hatters в субботу дала первый концерт специальной серии живых выступлений Live & Drive в Москве.
ТАСС вчера в 16:41
Общество
Известный актер остался без работы и стал продавать хачапури
Как рассказал актер, из-за пандемии коронавируса он потерял работу: все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки с его участием были отменены или перенесены.
Lenta.ru вчера в 18:31
Общество
Россия провела 21 миллион тестов на коронавирус
"В РФ проведено более 21 миллиона тестов на коронавирус", - сказали в ведомстве.
Газета.Ru 02:00
Единоборства
Масвидаль заменит заболевшего коронавирусом Бернса на турнире UFC 251
Американский боец Хорхе Масвидаль заменит бразильца Гилберта Бернса в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251 против обладателя титула в полусреднем весе Камару Усмана, сообщает MMA Fighting.
Газета.Ru 01:41
Технологии
В России разработан новый метод обнаружения самолетов-невидимок
Речь идет о принципиально новом способе обнаружения объектов, созданных по технологии "стелс", разработанном в Радиотехническом институте имени академика Минца.
Российская газета 03:13
Наука
Причина алмазных дождей на Уране и Нептуне была найдена
В ходе эксперимента выяснилось, что особые погодные условия, которые царят в их недрах, способствуют тому, чтобы углероды превращались в алмазы.
Evo-rus.com вчера в 04:21
Футбол
Джанлуиджи Буффон установил новый рекорд Серии А
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:03
Происшествия
Более 20 человек погибли от ударов молний на севере Индии
За последние сутки по меньшей мере 23 человека погибли и 29 пострадали в результате ударов молний в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.
РБК 02:35
Шоу-бизнес
В соцсетях появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Фото: Instagram Маргариты Соколовой Из больницы МакSим выписали еще в марте, но работать, давать интервью и участвовать в съемках певица пока не будет.
Общественная служба новостей вчера в 09:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали деревянную свадьбу
Ксения и Курбан поженились 3 июля 2015 года в Кутузовском ЗАГСе.
RuNews24.ru вчера в 06:39