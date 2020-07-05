с чего всё началось

3 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РБК, что в ближайшие дни в ряде регионов России будет очень жаркая погода с грозами. По его словам, жара ожидается в Центральном федеральном округе, в Ростовской области и в Краснодарском крае.

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

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