Общество

РБКРБКСиноптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

3 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РБК, что в ближайшие дни в ряде регионов России будет очень жаркая погода с грозами. По его словам, жара ожидается в Центральном федеральном округе, в Ростовской области и в Краснодарском крае.
Читать в источнике
Комментировать332
с чего всё началось
"Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе", — говорится в метеорологическом прогнозе
 Гидрометцентра.
РИА Новости01:49

Подробнее о событии

Аномальная жара ожидается в некоторых регионах России

ТАСС04:37

Россиян предупредили об аномальной жаре

РИА Новости01:49

Синоптики предупредили об аномальной жаре в нескольких регионах России

РЕН ТВ04:56

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

РБК03:21

Синоптики предупредили о жаре +40 °С в ряде регионов России

RT на русском03:18

Россиян предупредили об аномально жаркой погоде

Lenta.ru01:54

Сорокаградусная жара ожидается во многих регионах России

МИР 2405:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Автоспорт

Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии

РИА Новости 09:27
1
Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ в формате видеоконференции выразил мнение, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.
Инфорос 03 июля в 13:03
266
Футбол

«Реал» обыграл «Атлетик» в матче чемпионата Испании

Мадридский "Реал" победил в гостях "Атлетик" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 10:06
Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
57
Происшествия

Семейная ссора на Украине привела к серьезному пожару

По предварительны данным, в одной из квартир была семейная ссора, в результате которой сожитель поджёг квартиру на 5 этаже.
Комсомольская правда 09:21
Политика

Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США

Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
322
Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
126
Космос

Подписан контракт с туристами, которые отправятся на МКС в 2021 году

Москва, 5 июля 2020, 12:57 — REGNUM Американская компания Space Adventures подписала контракт с двумя туристами, которые отправятся на Международную космическую станцию в 2021 году.
REGNUM 05:57
4
Происшествия

Три человека погибли при обрушении на стройке в Кировской области

Три человека погибли из-за обрушения в строящемся торговом центре в городе Зуевка Кировской области, сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб региона.
Газета.Ru 07:24
244
Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции России

Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
2,6K
Шоу-бизнес

Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
6
Политика

Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым.
РИА Новости 09:09
Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
156
Единоборства

Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье

Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Mirmol.ru вчера в 03:17
6
Футбол

Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии

РИА Новости 04:30
Общество

Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в Израиле

В четверг Нетаньяху заявил в специальном телеобращении, что Израиль вынужден вернуться к политике ограничений из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19.
РИА Новости 09:06
9
Здоровье

Уполномоченный по правам ребенка занялась питанием в детской больнице

Родители несовершеннолетних, получающих лечение в Энгельсской детской клинической больнице, пожаловались уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области на плохое питание.
Регион 64 вчера в 01:57
1
Футбол

«Бавария» завоевала Кубок Германии, обыграв в финале турнира «Байер»

Футболисты «Баварии» в 20-й раз стали обладателями Кубка Германии. В финале мюнхенцы победили леверкузенский "Байер" со счетом 4:2.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:09
Религия

Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения

Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM вчера в 13:05
342
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru вчера в 10:00
59
Шоу-бизнес

Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков

Российская газета 09:15
3
Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Президент России Владимир Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:56
3,3K
Происшествия

117 носителей коронавируса выявили в Архангельской области за сутки

Архангельск, 3 июля 2020, 13:10 — REGNUM В Архангельской области за сутки выявили 117 новых случае заражения новой коронавирусной инфекцией, половина из них — в областном центре.
REGNUM 03 июля в 06:10
148
Здоровье

Козловских объяснил причину появления письма о занижении статистики

В письме на имя губернатора Свердловской области главный санитарный врач региона Дмитрий Козловский сообщил, что реальное число заражённых коронавирусом в Свердловской области занижено.
Уральский меридиан 03 июля в 08:07
99
Происшествия

Полуторагодовалый ребенок выжил после падения с пятого этажа в Кирове

Известия 07:18
18
Экономика

«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год

Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
REGNUM 03 июля в 04:09
30
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
52
Фигурное катание

Японский журнал включил Тутберидзе в список самых «токсичных» тренеров

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе попала в список самых "токсичных" специалистов по версии японского издания журнала Elle.
Газета.Ru 02:28
1
Происшествия

В Австрии убит гражданин России, просивший политического убежища

Гражданина России застрелили в субботу в городе Герасдорф близ Вены, сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую полицию.
BFM.ru 09:04
715
Происшествия

В Иркутской области 10 человек пострадали при столкновении двух машин

В результате ДТП в Иркутской области пострадали десять человек, в том числе ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
РБК 08:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное