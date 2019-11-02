Общество

РИА НовостиРИА НовостиСиноптики предупредили об аномальном тепле в Центральной России

На следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла, заявил в разговоре со "Звездой" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Согласно прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха составит от трех до восьми градусов тепла, днем — 8-13.
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с чего всё началось

Субтропическое тепло ожидает жителей Москвы на следующей неделе

Мощный поток субтропического тепла ждет жителей центральной России на следующей неделе. В Москве и Подмосковье в субботу, 2 ноября, установится облачная погода практически без осадков, а температура поднимется до 1-3 градусов тепла.
ТК Звезда01:44

Подробнее о событии

Россию в ноябре ждет аномальное тепло

Znak.com04:39

В Россию идет аномальное тепло

URA.Ru03:36

Субтропическое тепло ожидает жителей Москвы на следующей неделе

ТК Звезда01:44

Синоптики предупредили об аномальном тепле в Центральной России

News.ru03:27

Зима временно отменяется: Центральную Россию накроет мощный поток субтропического тепла

Царьград03:20

Синоптики предупредили об аномальном тепле в Центральной России

РИА Новости02:55

Синоптики предупредили россиян об аномальном тепле в Центральной России

Комсомольская правда03:33
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Шоу-бизнес

Лобода исполнила зажигательный танец в бикини

WomanHit.ru вчера в 11:50
Наука

Сибирские ученые начали разработку вируса от сезонной депрессии

Сотрудники Института цитологии и генетики в Новосибирске пытаются придумать лекарство от сезонной депрессии.
Известия 31 октября в 07:09
Происшествия

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru вчера в 13:54
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Футбол

Кейсуке Хонда присоединится к «Витессу» Слуцкого

ProstoProSport 30 октября в 10:00
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия

В Иркутске пьяный водитель протаранил памятник Александру III

РБК 04:28
Происшествия

Более 30 детей отравились в отеле в Казани

Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.
Интерфакс 03:25
Интернет

Разблокировка по отпечатку появилась в WhatsApp на Android

WhatsApp объявил о появлении долгожданной функции в Android-версии мессенджера. Разработчики добавили блокировку с помощью отпечатка пальца.
News.ru вчера в 02:31
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Политика

В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

Газета.Ru вчера в 15:00
Происшествия

На танкере в Находке произошел взрыв

На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Армия и оружие

ВСУ проводят учения с «Буками» и С-300 у границы с Россией

31 октября на полигоне Ягорлык в Херсонской области стартовали военные маневры.
ГЛАС.RU вчера в 08:32
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской после четвертой операции впала в депрессию

В глубокую депрессию впала родная дочь Любови Успенской после очередной не удачной операции, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:09
Гаджеты

Redmi представил новый бюджетный 40-дюймовый телевизор

Газета DAILY вчера в 13:26
Политика

США и Китай договорились по основным торговым вопросам

США и Китаю удалось достигнуть консенсуса по основным вопросам в сфере торговых отношений, сообщает агентство Xinhua.
Rambler News Service вчера в 14:01
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 31 октября в 18:32
Шоу-бизнес

Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.
Московский Комсомолец вчера в 09:03
Политика

Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Киберспорт

Blizzard представила Overwatch 2

Ранее в рамках события компания представила Diablo 4, а также новые дополнения для World of Warcraft и Hearthstone.
CyberSport.ru вчера в 15:17
Единоборства

Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
RT на русском 01:10
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев уехал отдыхать в США с новой возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на отдых в Америку вместе со своей новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Народные новости 03:54
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

BFM.ru вчера в 11:19
Экономика

Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru 02:21
Кино

Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU 30 октября в 23:18
Происшествия

В Кемерове загорелись два здания склада

Крупный пожар произошел в Кемерове, там загорелись два производственно-складских здания, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС 00:00
Политика

В Малайзии заявили о готовности закупать самолеты из России

Позднее глава Минпромторга рассказал в интервью ТАСС, что страны подписали "мягкий" (не обязывающий, без уплаты аванса) контракт на поставку десяти самолетов МС-21 еще на стадии подготовки его серийного производства.
ТАСС 02:39
Общество

Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК вчера в 13:19
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