Мощный поток субтропического тепла ждет жителей центральной России на следующей неделе. В Москве и Подмосковье в субботу, 2 ноября, установится облачная погода практически без осадков, а температура поднимется до 1-3 градусов тепла.

с чего всё началось

На следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла, заявил в разговоре со "Звездой" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Согласно прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха составит от трех до восьми градусов тепла, днем — 8-13.

Синоптики предупредили об аномальном тепле в Центральной России

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