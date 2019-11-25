По словам синоптика, уже второй половине нынешней недели давление резко понизится.

с чего всё началось

Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину». Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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Политика Менеджер «Нафтогаза» сообщил о попытке захвата контроля над компанией Директор по интегрированному газовому бизнесу украинской компании "Нафтогаз" Андрей Фаворов заявил газете Wall Street Journal, что обвиняемые в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман пытались получить контроль над "Нафтогазом", а его хотели сделать главой компании.