Общество
BFM.ruСиноптики предупредили об «атмосферной впадине» в России
Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину». Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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По словам синоптика, уже второй половине нынешней недели давление резко понизится.Российская газетавчера в 21:00
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Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Политика
Экс-«народный мэр» Горловки признался в работе на украинскую разведку
Бывший «народный мэр» города Горловка в Донецкой Народной Республике Эдуард Матюха оказался шпионом.
Спорт
Шляхтин подал в отставку с поста главы ВФЛА
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал в отставку со своего поста.
Политика
Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны
«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — сказал лидер ЛДПР «Известиям».
Происшествия
Пожар на шахте в Коми локализован
Авто
Цены на автомобили повысятся из-за утильсбора с 2020 года в России
Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке.
Политика
Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе
Международный общественный трибунал, призванный рассмотреть провокацию украинских военных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, состоится весной 2020 года, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Космос
Преемник робота Федора получил имя «Артем»
Преемник робота Федора по имени Артем станет пилотом, который будет "нажимать кнопки и выполнять определенные операции", сообщает ТАСС.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Финансы
Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
Глава банка ВТБ Андрей Костин порекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе.
Экономика
«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
Экономика
Минфин в 2023 году впервые раскроет сводную отчетность госкомпаний
Минфин в 2023 году планирует впервые составить и опубликовать консолидированную финансовую отчетность за 2022 год по всему сектору госуправления: по госкорпорациям и госкомпаниям, унитарным предприятиям и бюджетным учреждениям.
Общество
Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным
Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Происшествия
В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане
Происшествия
Камера сняла, как машину с Кулебой и сыновьями протаранил микроавтобус
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Политика
Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
Общество
Впервые за десятки лет Азовское море отступило от берега на 100 метров
Вода примерно отошла на 100 метров. Предположительно это могло произойти из-за сильного ветра.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Здоровье
Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D
Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Здоровье
В поликлинике №6 Южно-Сахалинска появился мобильный кардиограф
В рамках пилотного проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в холле поликлиники №6 областного центра установили мобильный кардиограф.
Политика
Менеджер «Нафтогаза» сообщил о попытке захвата контроля над компанией
Директор по интегрированному газовому бизнесу украинской компании "Нафтогаз" Андрей Фаворов заявил газете Wall Street Journal, что обвиняемые в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман пытались получить контроль над "Нафтогазом", а его хотели сделать главой компании.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Авто
Kia Telluride назван «Внедорожником года»
Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.
Культура
Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару
Путешествия
Названы самые популярные направления отдыха россиян на Новый год
Член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина в беседе с «Известиями» сообщила, что самым популярным направлением отдыха россиян на новогодние праздники внутри страны стали курорты Краснодарского края, а за пределами России — Таиланд, Турция и ОАЭ.