Общество

BFM.ruBFM.ruСиноптики предупредили об «атмосферной впадине» в России

Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину». Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали про атмосферную впадину

По словам синоптика, уже второй половине нынешней недели давление резко понизится.
Российская газетавчера в 21:00

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Россиян предупредили об «атмосферной впадине»

Lenta.ru01:46

Синоптики предсказывают россиянам «атмосферную впадину»

Комсомольская правда01:38

На Россию наставили «климатический зуб»: Синоптик предупредила о ненормальном атмосферном давлении

Царьградвчера в 23:30

Синоптики предупредили об атмосферной «впадине»

Москва 2400:51

Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине»

БИЗНЕС Online00:11

Синоптики рассказали об «атмосферной впадине»

RT на русском01:08

В Гидрометцентре рассказали про атмосферную впадину

Российская газетавчера в 21:00
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Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс 01:06
Политика

Экс-«народный мэр» Горловки признался в работе на украинскую разведку

Бывший «народный мэр» города Горловка в Донецкой Народной Республике Эдуард Матюха оказался шпионом.
REGNUM 00:17
Спорт

Шляхтин подал в отставку с поста главы ВФЛА

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал в отставку со своего поста.
Sportbox.RU 23 ноября в 05:59
Политика

Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — сказал лидер ЛДПР «Известиям».
Известия вчера в 23:44
Происшествия

Пожар на шахте в Коми локализован

Вести.Ru 00:45
Авто

Цены на автомобили повысятся из-за утильсбора с 2020 года в России

Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке.
Газета.Ru 01:31
Политика

Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе

Международный общественный трибунал, призванный рассмотреть провокацию украинских военных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, состоится весной 2020 года, передает РИА Новости.
Российская газета 01:44
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей 23 ноября в 04:52
Космос

Преемник робота Федора получил имя «Артем»

Преемник робота Федора по имени Артем станет пилотом, который будет "нажимать кнопки и выполнять определенные операции", сообщает ТАСС.
Народные новости 01:29
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК вчера в 04:05
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

РИА Новости вчера в 14:18
Финансы

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава банка ВТБ Андрей Костин порекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе.
Политика Сегодня вчера в 19:18
Экономика

«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
Газета.Ru 00:36
Экономика

Минфин в 2023 году впервые раскроет сводную отчетность госкомпаний

Минфин в 2023 году планирует впервые составить и опубликовать консолидированную финансовую отчетность за 2022 год по всему сектору госуправления: по госкорпорациям и госкомпаниям, унитарным предприятиям и бюджетным учреждениям.
РБК вчера в 22:00
Музыка

Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона на American Music Awards

Газета.Ru 00:49
Общество

Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным

Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 22:07
Происшествия

В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане

РБК вчера в 12:45
Происшествия

Камера сняла, как машину с Кулебой и сыновьями протаранил микроавтобус

Вести.Ru вчера в 12:21
Экономика

НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Коммерсантъ вчера в 17:44
Политика

Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
REGNUM 23 ноября в 06:35
Общество

Впервые за десятки лет Азовское море отступило от берега на 100 метров

Вода примерно отошла на 100 метров. Предположительно это могло произойти из-за сильного ветра.
Online47.ru вчера в 18:49
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Здоровье

Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D

Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона.
Известия вчера в 19:13
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
ТК Звезда вчера в 02:09
Здоровье

В поликлинике №6 Южно-Сахалинска появился мобильный кардиограф

В рамках пилотного проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в холле поликлиники №6 областного центра установили мобильный кардиограф.
Сахалин.Инфо 01:16
Политика

Менеджер «Нафтогаза» сообщил о попытке захвата контроля над компанией

Директор по интегрированному газовому бизнесу украинской компании "Нафтогаз" Андрей Фаворов заявил газете Wall Street Journal, что обвиняемые в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман пытались получить контроль над "Нафтогазом", а его хотели сделать главой компании.
РИА Новости 01:24
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Авто

Kia Telluride назван «Внедорожником года»

Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.
Daily-Motor.Ru вчера в 02:38
Культура

Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару

РИА Новости вчера в 17:59
Путешествия

Названы самые популярные направления отдыха россиян на Новый год

Член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина в беседе с «Известиями» сообщила, что самым популярным направлением отдыха россиян на новогодние праздники внутри страны стали курорты Краснодарского края, а за пределами России — Таиланд, Турция и ОАЭ.
RT на русском вчера в 21:00
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