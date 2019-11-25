В Москве в понедельник днем ожидается минус 3-5 градусов, в Подмосковье - минус 2-7 градусов, без осадков. 26 ноября ночная температура в Москве составит минус 7-9, по области опустится до минус 11 градусов, местами - до минус 15-ти.

с чего всё началось

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о приближающемся пониженном давлении. Об этом сообщает "Российская газета". Она уточнила, что резкое понижение давления произойдет во второй части недели.

Происшествия Репетитор, избивавший ученицу в Москве, отделался условным сроком Суд приговорил молодого человека к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет.

Экономика Экономисты ожидают «финансовый апокалипсис» в 2020 году С выводами коллег согласен и Нуриэль Рубини, экономист, который предсказал финансовый коллапс 2008 года.

Авто С 2020 года в России повысятся цены на автомобили Больше всего подорожают легковые автомобили, так как платежи на них вырастут на 110,7%. Дополнительные расходы с 1 января 2020 года также предусмотрены при покупке импортного автомобиля, а также машины, собранной в России концернами, которые не заключили специнвестконтракты.

Общество Церемония прощания с Вербицкой пройдет 27 ноября в Петербурге Церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой состоится 27 ноября в Петербурге, сообщает пресс-служба вуза.

Общество Медики: Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.

Политика Обозначены сроки поездки Путина в Турцию на запуск «Турецкого потока» Президент Владимир Путин может посетить Турцию, где будет запущен «Турецкий поток», в первой декаде января 2020 года, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Амурской области Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Белогорск - Благовещенск в Амурской области.

Происшествия В Екатеринбурге сожгли флаг Белоруссии Вандалы сожгли белорусский флаг, висевший над дверями консульства — от государственного символа остались лишь немногочисленные обгоревшие обрывки.

Финансы Рубль продолжит получать поддержку В России продолжается налоговый период.

Политика Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Буцаева, который руководил Российским экологическим оператором (реализует реформу мусорной отрасли) с февраля 2019 года.

Шоу-бизнес Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.

Общество Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала очередное новое фото матери.

Политика Зеленского заметили в военной форме с черепом на шевроне Президента Украины Владимира Зеленского заметили в куртке с черепом на шевроне.

Политика В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже Встреча тет-а-тет российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на нормандском саммите в Париже не планируется.

Футбол ЦСКА — Крылья Советов 1:0 В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Здоровье Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.

Происшествия Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.

Происшествия Появилось видео аварии с детским омбудсменом Украины Появилось видео страшной аварии, в которую попал детский омбудсмен Украины Николай Кулеба и два его сына.

Шоу-бизнес Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.

Политика «Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа «Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа из России.