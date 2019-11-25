Общество

Газета.RuГазета.RuСиноптики предупредили россиян о резком понижении давления

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о приближающемся пониженном давлении. Об этом сообщает "Российская газета". Она уточнила, что резкое понижение давления произойдет во второй части недели.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали про атмосферную впадину

В Москве в понедельник днем ожидается минус 3-5 градусов, в Подмосковье - минус 2-7 градусов, без осадков. 26 ноября ночная температура в Москве составит минус 7-9, по области опустится до минус 11 градусов, местами - до минус 15-ти.
Российская газетавчера в 21:00

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Синоптики подтвердили сообщения о резких перепадах давления в Москве

РИА Новости02:59

Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине»

РБК02:36

Россиян предупредили об «атмосферной впадине»

Lenta.ru01:46

Синоптики предсказывают россиянам «атмосферную впадину»

Комсомольская правда01:38

Синоптики рассказали об «атмосферной впадине»

RT на русском01:08

Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине»

БИЗНЕС Online00:11

В Гидрометцентре рассказали про атмосферную впадину

Российская газетавчера в 21:00
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Происшествия

Репетитор, избивавший ученицу в Москве, отделался условным сроком

Суд приговорил молодого человека к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет.
Росбалт 05:49
Экономика

Экономисты ожидают «финансовый апокалипсис» в 2020 году

С выводами коллег согласен и Нуриэль Рубини, экономист, который предсказал финансовый коллапс 2008 года.
Pravda.Ru вчера в 23:32
Авто

С 2020 года в России повысятся цены на автомобили

Больше всего подорожают легковые автомобили, так как платежи на них вырастут на 110,7%. Дополнительные расходы с 1 января 2020 года также предусмотрены при покупке импортного автомобиля, а также машины, собранной в России концернами, которые не заключили специнвестконтракты.
9111.ru 02:37
Общество

Церемония прощания с Вербицкой пройдет 27 ноября в Петербурге

Церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой состоится 27 ноября в Петербурге, сообщает пресс-служба вуза.
РИА Новости 05:57
Происшествия

Названа причина массового отравления детей в Нижегородской области

РИА Новости 06:18
Общество

Медики: Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.
Вести.Ru 02:27
Политика

Обозначены сроки поездки Путина в Турцию на запуск «Турецкого потока»

Президент Владимир Путин может посетить Турцию, где будет запущен «Турецкий поток», в первой декаде января 2020 года, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:15
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Белогорск - Благовещенск в Амурской области.
ТАСС 00:11
Происшествия

В Екатеринбурге сожгли флаг Белоруссии

Вандалы сожгли белорусский флаг, висевший над дверями консульства — от государственного символа остались лишь немногочисленные обгоревшие обрывки.
REGNUM 02:57
Финансы

Рубль продолжит получать поддержку

В России продолжается налоговый период.
REGNUM 01:54
Транспорт

Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

Lenta.ru вчера в 17:36
Политика

Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Буцаева, который руководил Российским экологическим оператором (реализует реформу мусорной отрасли) с февраля 2019 года.
ТАСС 06:18
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru 23 ноября в 11:42
Общество

Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
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Названа причина массовой драки дворников в центре Москвы

Газета.Ru 06:04
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала очередное новое фото матери.
Evo-rus.com 06:23
Политика

Зеленского заметили в военной форме с черепом на шевроне

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в куртке с черепом на шевроне.
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Политика

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

Встреча тет-а-тет российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на нормандском саммите в Париже не планируется.
Газета.Ru 05:42
Музыка

Наставник россиян на Детском Евровидении оценил их выступление

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Армия и оружие

Сирийская армия отбила у боевиков четыре деревни в провинции Идлиб

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Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 1:0

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
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Кино

Дэйзи Ридли рассказал о девятом эпизоде «Звездных войн»

Ридли заявила, что некоторые моменты ей показались довольно страшными.
RuNews24.ru 23 ноября в 03:14
Общество

В Киеве вандалы осквернили свастикой памятник еврейскому писателю

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Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя

Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
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Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
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Появилось видео аварии с детским омбудсменом Украины

Появилось видео страшной аварии, в которую попал детский омбудсмен Украины Николай Кулеба и два его сына.
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Азар считает, что «Золотой мяч» должен достаться игроку «Ливерпуля»

Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился мнением о том, кто должен стать обладателем «Золотого мяча» в 2019 году.
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Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии

После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.
Lenta.ru 06:13
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«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа

«Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа из России.
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Экономика

Глава ВТБ призвал россиян хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин призвал россиян хранить сбережения в рублях, так как, по его мнению, стабильность российской валюты в перспективе не вызывает вопросов.
RT на русском вчера в 20:02
Как работают Яндекс.Новости?
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