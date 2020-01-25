Снегопады, метели и умеренные морозы ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании и снегопаде

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