Общество

РБКРБКСиноптики предупредили жителей Москвы о похолодании и снегопаде

Снегопады, метели и умеренные морозы ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Москвичей предупредили о похолодании и снегопаде

НТВ03:51

Метель и снегопад, ветер северный: Москву ждет похолодание

Вести.Ru05:40

В конце следующей недели в Москве закружат метели

Комсомольская правда04:17

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Известия05:42

Синоптик предупредил жителей Москвы о похолодании на грядущей неделе

Газета.Ru03:13

Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании и снегопаде

РБК02:48

Синоптик предупредил москвичей о похолодании и метелях

РИА Новости01:56
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