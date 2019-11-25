В Москве в понедельник днем ожидается минус 3-5 градусов, в Подмосковье - минус 2-7 градусов, без осадков. 26 ноября ночная температура в Москве составит минус 7-9, по области опустится до минус 11 градусов, местами - до минус 15-ти.

с чего всё началось

В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину». Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Экономика МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.

Музыка Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.

Общество Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».

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Общество Россиянам показали изнутри секретный поезд Путина и Медведева Россиянам рассказали, как выглядит спецпоезд, на котором в ноябре совершил поездку по Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев и которым также пользовался президент России Владимир Путин.

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Общество Finnair отменит 250 рейсов из-за забастовки солидарности Авиакомпания Finnair вынуждена отменить 250 рейсов в понедельник из-за забастовки солидарности с почтальонами страны, сообщает перевозчик в воскресенье.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Политика Швеция отказалась называть Белоруссию «Белой Россией» Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что в ее стране Белоруссию больше не будут называть «Белой Россией».