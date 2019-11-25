Общество
REGNUMСиноптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину». Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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с чего всё началось
В Москве в понедельник днем ожидается минус 3-5 градусов, в Подмосковье - минус 2-7 градусов, без осадков. 26 ноября ночная температура в Москве составит минус 7-9, по области опустится до минус 11 градусов, местами - до минус 15-ти.Российская газетавчера в 21:00
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Музыка
Игорь Крутой пожелал участникам детского Евровидения хорошо выступить
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как лучше всего принимать антибиотики
Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Политика
Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады
Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
Происшествия
Иркутскую компанию обвинили в контрабанде леса в Китай на 31 млн
От заключенных сделок на счета российских банков не поступила валютная выручка на общую сумму более 87,7 млн рублей, установила таможня.
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Общество
Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару
Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».
Происшествия
На Украине рассказали о состоянии чиновника, проехавшего на красный свет
Уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба находится в больнице Феофания в состоянии средней тяжести, сообщил 24 ноября телеканал «1+1».
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган встретились на дне рождения сына
Произошло это по случаю дня рождения их сына Платона. Об этом сообщил в Instagram Эммануил Виторган.
Авто
Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Общество
Россиянам показали изнутри секретный поезд Путина и Медведева
Россиянам рассказали, как выглядит спецпоезд, на котором в ноябре совершил поездку по Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев и которым также пользовался президент России Владимир Путин.
Наука
В Японии научились распознавать 13 видов рака по капле крови
В Японии корпорация Toshiba заявила о разработанном методе диагностики рака с точностью до 99% по капле крови.
Экономика
Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд
Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.
Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора
Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Авто
Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель
Политика
Минюст попросил приостановить деятельность «Гражданской инициативы»
Министерство юстиции просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в суде.
Общество
Finnair отменит 250 рейсов из-за забастовки солидарности
Авиакомпания Finnair вынуждена отменить 250 рейсов в понедельник из-за забастовки солидарности с почтальонами страны, сообщает перевозчик в воскресенье.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами руководителей
Рейтинг из 12 отраслей, в которых руководители зарабатывают больше всего, составил журнал Forbes.
Политика
Совфед досрочно прекратил полномочия хабаровского сенатора Приятнова
Совет Федерации принял решение о досрочном прекращении полномочий хабаровского сенатора Дмитрия Приятнова.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Политика
Швеция отказалась называть Белоруссию «Белой Россией»
Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что в ее стране Белоруссию больше не будут называть «Белой Россией».
Общество
В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться
По словам одного из авторов законопроекта, зампреда комитета Госдумыпо безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна, уже поступали жалобы на то, что росгвардейцы в форме полицейских отказывались представляться и объяснять гражданам свои действия, ссылаясь на пробел в законе.
Шоу-бизнес
Концерт Ольги Бузовой в Улан-Удэ отменили
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.