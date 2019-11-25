Общество

REGNUMREGNUMСиноптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»

В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину». Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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В Гидрометцентре рассказали про атмосферную впадину

В Москве в понедельник днем ожидается минус 3-5 градусов, в Подмосковье - минус 2-7 градусов, без осадков. 26 ноября ночная температура в Москве составит минус 7-9, по области опустится до минус 11 градусов, местами - до минус 15-ти.
Российская газетавчера в 21:00

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Синоптики предсказывают россиянам «атмосферную впадину»

Комсомольская правда01:38

Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине»

РБК02:36

Россиян предупредили об «атмосферной впадине»

Lenta.ru01:46

Синоптики подтвердили сообщения о резких перепадах давления в Москве

РИА Новости02:59

Синоптики рассказали об «атмосферной впадине»

RT на русском01:08

Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине»

БИЗНЕС Online00:11

В Гидрометцентре рассказали про атмосферную впадину

Российская газетавчера в 21:00
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Музыка

Игорь Крутой пожелал участникам детского Евровидения хорошо выступить

РИА Новости 23 ноября в 04:12
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как лучше всего принимать антибиотики

Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним.
UfacityNews.ru 21 ноября в 23:25
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Кино

В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru вчера в 12:07
Политика

Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады

Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
РИА Новости вчера в 19:37
Происшествия

Иркутскую компанию обвинили в контрабанде леса в Китай на 31 млн

От заключенных сделок на счета российских банков не поступила валютная выручка на общую сумму более 87,7 млн рублей, установила таможня.
Тайга.инфо 00:33
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс 01:06
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein

Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
REGNUM вчера в 11:53
Общество

Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару

Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».
Rambler News Service вчера в 01:07
Происшествия

На Украине рассказали о состоянии чиновника, проехавшего на красный свет

Уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба находится в больнице Феофания в состоянии средней тяжести, сообщил 24 ноября телеканал «1+1».
REGNUM 01:23
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган встретились на дне рождения сына

Произошло это по случаю дня рождения их сына Платона. Об этом сообщил в Instagram Эммануил Виторган.
Мойка78 вчера в 08:59
Происшествия

Стало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата

Lenta.ru 00:14
Авто

Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Интерфакс 00:33
Общество

Россиянам показали изнутри секретный поезд Путина и Медведева

Россиянам рассказали, как выглядит спецпоезд, на котором в ноябре совершил поездку по Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев и которым также пользовался президент России Владимир Путин.
URA.Ru 02:02
Наука

В Японии научились распознавать 13 видов рака по капле крови

В Японии корпорация Toshiba заявила о разработанном методе диагностики рака с точностью до 99% по капле крови.
АБН вчера в 20:26
Экономика

Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд

Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.
ТАСС 02:30
Политика

Медведев уволил главу Российского экологического оператора

Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Газета.Ru 02:49
Авто

Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель

SpeedMe 23 ноября в 12:03
Политика

Минюст попросил приостановить деятельность «Гражданской инициативы»

Министерство юстиции просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 02:22
Общество

Finnair отменит 250 рейсов из-за забастовки солидарности

Авиакомпания Finnair вынуждена отменить 250 рейсов в понедельник из-за забастовки солидарности с почтальонами страны, сообщает перевозчик в воскресенье.
РИА Новости вчера в 12:25
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами руководителей

Рейтинг из 12 отраслей, в которых руководители зарабатывают больше всего, составил журнал Forbes.
Газета.Ru 03:06
Политика

Совфед досрочно прекратил полномочия хабаровского сенатора Приятнова

Совет Федерации принял решение о досрочном прекращении полномочий хабаровского сенатора Дмитрия Приятнова.
РИА Новости 02:42
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском вчера в 04:07
Политика

Швеция отказалась называть Белоруссию «Белой Россией»

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что в ее стране Белоруссию больше не будут называть «Белой Россией».
Московский Комсомолец 02:48
Общество

В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

По словам одного из авторов законопроекта, зампреда комитета Госдумыпо безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна, уже поступали жалобы на то, что росгвардейцы в форме полицейских отказывались представляться и объяснять гражданам свои действия, ссылаясь на пробел в законе.
Интерфакс 02:40
Шоу-бизнес

Концерт Ольги Бузовой в Улан-Удэ отменили

Культуромания вчера в 10:09
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Армия и оружие

В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
RT на русском вчера в 19:44
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