По словам синоптика, уже во второй половине нынешней недели давление резко понизится.

с чего всё началось

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