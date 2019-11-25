Общество
РБКСиноптики предупредили россиян об «атмосферной впадине»
Во второй половине текущей недели давление резко понизится, что после рекордно высокого давления напомнит «атмосферную впадину», сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».
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с чего всё началось
По словам синоптика, уже во второй половине нынешней недели давление резко понизится.Российская газетавчера в 21:00
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