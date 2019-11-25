Общество

РБКРБКСиноптики предупредили россиян об «атмосферной впадине»

Во второй половине текущей недели давление резко понизится, что после рекордно высокого давления напомнит «атмосферную впадину», сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».
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с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали про атмосферную впадину

По словам синоптика, уже во второй половине нынешней недели давление резко понизится.
Российская газетавчера в 21:00

Подробнее о событии

Синоптики подтвердили сообщения о резких перепадах давления в Москве

РИА Новости02:59

Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине»

РБК02:36

Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине»

БИЗНЕС Online00:11

Синоптики предсказывают россиянам «атмосферную впадину»

Комсомольская правда01:38

Синоптики рассказали об «атмосферной впадине»

RT на русском01:08

Россиян предупредили об «атмосферной впадине»

Lenta.ru01:46

В Гидрометцентре рассказали про атмосферную впадину

Российская газетавчера в 21:00
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Здоровье

Врачи перечислили симптомы дефицита витамина D

Сокращение светового дня в осенне-зимний период ведет к уменьшению естественной выработки организмом витамина D. Это чревато проблемами со здоровьем, поэтому медики советуют обращать внимание на симптомы дефицита этого витамина.
Вечерняя Москва вчера в 21:23
Авто

Бюджетный Hyundai ix35 вновь стал бестселлером марки

По данным компании Hyundai, с начала 2019 года по конец октября было продано 108 458 кроссоверов Hyundai ix35.
Новые автомобили 00:27
Происшествия

Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода

Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Газета.Ru 02:41
Происшествия

Задержана глава городского округа Чехова

В сообщении ГСУ СК РФ по Московской области говорится, что глава городского округа Чехова будет проверяться на причастность к совершению других аналогичных преступлений.
The Moscow Post 22 ноября в 02:58
Политика

Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива»

Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), лидером которой является политик Дмитрий Гудков.
РБК 03:39
Политика

В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:16
Экономика

МТС продаст свой бизнес на Украине

Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
Российская газета 03:01
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Игры

Стали известны системные требования для видеоигры Half-Life: Alyx

REGNUM вчера в 07:24
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском вчера в 04:07
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к бывшему ректору СПбГУ Вербицкой

Известия 04:56
Экономика

Белый дом договорился с Минтрансом о строительстве Рпенского проезда

По словам Вячеслава Кузина, достигнута договоренность с Министерством транспорта о строительстве во Владимире Рпенского проезда.
Зебра ТВ 00:30
Общество

На новой подлодке «Петропавловск-Камчатский» подняли Андреевский флаг

В Санкт-Петербурге в понедельник на новой дизель-электрической подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" подняли Андреевский флаг.
Российская газета 04:20
Наука

Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона

Проведенное специалистами Хельсинкской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.
Goroday.ru 23 ноября в 11:20
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Происшествия

Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области

В Нижегородской области 29 детей отравились газом в школе, они госпитализированы.
Известия 05:04
Авто

Автоэксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть» зимой

Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле замерзают зимой чаще всего, и дал совет водителям, что нужно делать, чтобы этого избежать.
Экономика сегодня 23 ноября в 10:07
Шоу-бизнес

Татуированного сына Елены Яковлевой избили единомышленники

Татуированного сына Елены Яковлевой избили единомышленники Денис Шальных решил избавиться от части своих татуировок.
Экспресс газета 04:30
Общество

МЧС нашло причину сильного отлива в Азовском море

Ветровой сгон воды стал причиной отлива на сотню метров в Азовском море. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
BFM.ru 04:55
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Политика

Медведев уволил главу Российского экологического оператора Буцаева

Премьер-министр России Дмитрия Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора, Российского экологического оператора, реализующего реформу системы обращения с отходами, Дениса Буцаева.
Известия 03:14
Политика

Трамп подтвердил отставку министра ВМС США

Ранее Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера из-за потери к нему доверия после дела Галлахера.
Газета.Ru вчера в 19:18
Экономика

Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд

РБК 03:39
Единоборства

Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса в матче-реванше

В главном событии вечера чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер нокаутировал в матче-реванше Луиса Ортиса.
Sports.ru вчера в 00:47
Армия и оружие

Когда в распоряжение российских войск поступят танки «Армата»

Новый российский основной боевой танк Т-14 "Армата" является единственной в мире боевой машиной с инновационной схемой, предполагающей раздельное размещение в бронированной капсуле экипажа, запасов топлива и боекомплекта.
BaltNews.ee вчера в 08:00
Происшествия

СМИ: на стоянке в центре Харькова произошел взрыв

Один человек получил ранения в результате взрыва, который произошел на автомобильной стоянке в центре Харькова.
ТАСС 04:54
Политика

Кремль не заметил роста протестной активности в России

Российские власти не считают, что в стране в 2019 году увеличилась протестная активность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04:37
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Снимок, на котором звезда "Моей прекрасной няни" запечатлена в ярком коралловом платье, размещен в "сториз" Instagram девушки.
Российская газета 04:41
Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein

Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
REGNUM вчера в 11:53
Футбол

Брестское «Динамо» впервые стало чемпионом Беларуси

Soccer.ru вчера в 09:13
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