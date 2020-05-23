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Происшествия МВД Украины назвало предварительную причину смерти нардепа Давиденко Найденный мёртвым в своём офисе народный депутат украинской Рады Валерий Давиденко, вероятно, покончил с собой.

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