Общество
Lenta.ruСиноптики признали майские холода в Москве аномальными
Синоптики признали затянувшиеся майские холода в Москве аномальными, температура больше чем на месяц отстает от средних значений. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает Гидрометцентр России.
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Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Армия и оружие
Толпа в космосе: на орбиту запланирован запуск десятков тысяч спутников
В настоящее время на Земле вращается около 2200 спутников, но телекоммуникационные компании регулярно запускают десятки новых спутников в погоне за предоставлением высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет на всей планете.
AstroNews.ru 20 мая в 07:59
Общество
В Москве скончались ещё 59 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 16:32
Космос
SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости вчера в 19:58
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
Общество
Илон Маск заявил о любви к русскому языку
Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.
Газета.Ru 15:55
Общество
В России за сутки выявили 9434 новых случая коронавируса
За сутки в России зарегистрировали 9434 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
Онлайн Тамбов.ру 03:55
Происшествия
МВД Украины назвало предварительную причину смерти нардепа Давиденко
Найденный мёртвым в своём офисе народный депутат украинской Рады Валерий Давиденко, вероятно, покончил с собой.
News.ru 14:43
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о бедственном положении артистов при пандемии
РИА Новости Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о бедственном положении артистов после начала пандемии коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 20:30
Общество
«Северный поток» освобожден от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии BNA освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии.
Комсомольская правда 20 мая в 20:24
Киберспорт
Secret выиграла 15 карт подряд на OGA Dota Pit
Гранд-финал завершился со счетом 3:0. За победу Secret получила 62 тысячи долларов. OGA Dota Pit прошел в онлайне с 13 по 23 мая.
Cyber.sports.ru 15:36
Политика
Киев потребовал отменить приказы о повышении боевой готовности в Донбассе
Представители Киева в ходе видеоконференции контактной группы потребовали у представителей самопровозглашенных республик Донбасса отменить приказы о приведении в повышенную боевую готовность Народной милиции ЛНР и ДНР, заявил глава МИД Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
РИА Новости 07:28
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Общество
Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини
Жители Самары разделись, чтобы поддержать медсестру из инфекционного госпиталя в Туле, которая для работы надела прозрачный защитный костюм поверх бикини.
Lenta.ru 09:25
Гаджеты
Сборкой Apple AirPods Studio займутся во Вьетнаме
Ранее сообщалось, что американские смартфоны будут собирать в Индии, а производством наушников AirPods Studio займутся партнеры во Вьетнаме.
Anonsens 04:51
Общество
Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни
Анабасы из Китая пытаются найти подходящий водоем для жизни. Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни.
Piter.tv вчера в 04:24
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не хочет жить после смерти единственного сына
Актуальные Новости 05:03
Футбол
Премьер-министр Испании: «Ла Лига возобновится 8 июня»
Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что сезон Ла Лиги, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 8 июня.
Sports.ru 08:36
Футбол
Павел Погребняк: Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок
Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок, - цитирует Погребняка РИА Новости.
Советский спорт 16:30
Общество
В Петербурге заведующая отделением больницы умерла от коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким и коллегам заведующей первым кардиологическим отделением городской больницы №26 Галины Литвиновой, скончавшейся от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:42
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Политика
В России назвали дату снятия ограничений в регионах
По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00
Здоровье
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Как уточнил медик, за последние 14 дней в России зафиксировали 130 тысяч случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:46
Происшествия
В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы
Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей 14:06
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:55
Наука
Создан бионический глаз, который лучше человеческого
Ученые из Гонконгского университета науки и технологий создали искусственный глаз, который может превзойти чувствительность настоящего.
МонаВиста 13:40