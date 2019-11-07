Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «МК» о погоде в Москве будущей зимой. Прогнозы не самые радужные - у многих появится желание отправиться на зимовку в другую страну. Итак, москвичей ждут туманы, ледяные дожди, гололед и мощнейшие оттепели.

Общество Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли Прежде всего предприятия просят решить проблему с использованием навоза: для его применения в качестве удобрения необходимо оформлять специальные лицензии и паспорта отходов.

Транспорт Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.

Общество Россия поможет Франции восстановить Нотр-Дам Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что Франция пригласит Россию принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама) после пожара.

Общество Москвичам предсказали «вишневую» зиму Температура предстоящей зимой в Москве будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы «вишневыми».

Здоровье Хальзов открыл обновленную лабораторию Новосибирского наркодиспансера В III квартале этого года клинико-диагностическая и химико-токсикологическая лаборатория ГБУЗ НСО «НОКНД» разместилась в отремонтированном здании на отдельной охраняемой территории.