Общество

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяСиноптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «МК» о погоде в Москве будущей зимой. Прогнозы не самые радужные - у многих появится желание отправиться на зимовку в другую страну. Итак, москвичей ждут туманы, ледяные дожди, гололед и мощнейшие оттепели.
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Синоптик прогнозирует тёплую зиму в России

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Тишковец: Грядущая зима будет рекордно теплой

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