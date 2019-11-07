Общество
Вести ПодмосковьяСиноптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «МК» о погоде в Москве будущей зимой. Прогнозы не самые радужные - у многих появится желание отправиться на зимовку в другую страну. Итак, москвичей ждут туманы, ледяные дожди, гололед и мощнейшие оттепели.
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Общество
Друга Кокорина и Мамаева освободили
Политика
Немецкие депутаты призвали защитить «Северный поток-2» от санкций США
Депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали правительство защитить компании ЕС, участвующие в строительстве трубопровода "Северный поток-2", от американских санкций.
Общество
Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли
Прежде всего предприятия просят решить проблему с использованием навоза: для его применения в качестве удобрения необходимо оформлять специальные лицензии и паспорта отходов.
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Происшествия
Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования
Общество
Росстат назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
12% россиян придерживаются здорового образа жизни, сообщает Росстат.
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Армия и оружие
Последний Маршал Советского Союза Дмитрий Язов отмечает 95-летие
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ
Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.
Происшествия
Попавшее в ДТП на Ставрополье легковое такси перевозило 11 человек
Как сообщалось ранее, в ДТП пострадали все 12 человек, находившиеся в легковых автомобилях, они доставлены в больницу в Ставрополь.
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга
Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.
Политика
Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Происшествия
В Красноярске стая бродячих собак напала на восьмилетнего мальчика
Авто
Haval объявил российские цены на купе-кроссовер Haval F7x
Происшествия
Один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме в Элисте
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
Шоу-бизнес
На странице Заворотнюк в Instagram появился снимок с мужем
На странице Анастасии Заворотнюк опубликована совместная фотография актрисы с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Общество
Россия поможет Франции восстановить Нотр-Дам
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что Франция пригласит Россию принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама) после пожара.
Армия и оружие
Гиперзвуковыми ракетами «Циркон» вооружат два корабля ВМФ России
EADaily напоминает, ранее Минобороны РФ сообщало, что первые стрельбы «Цирконами» проведет многоцелевая АПЛ «Казань» проекта 885 М в 2020 году.
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Общество
Москвичам предсказали «вишневую» зиму
Температура предстоящей зимой в Москве будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы «вишневыми».
Здоровье
Хальзов открыл обновленную лабораторию Новосибирского наркодиспансера
В III квартале этого года клинико-диагностическая и химико-токсикологическая лаборатория ГБУЗ НСО «НОКНД» разместилась в отремонтированном здании на отдельной охраняемой территории.
Культура
Вышел документальный фильм о жизни Децла «С закрытыми окнами»
Хронометраж фильма составил почти два часа.
Общество
Минюст не успел выполнить поручение Медведева о пересмотре актов СССР
Минюст не успевает в срок — до 15 ноября — подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен Советского Союза, который поручил сделать премьер-министр Дмитрий Медведев.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 8 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.