Общество

ТАССТАСССиноптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России

По словам Вильфанда, ранний приход весны обусловлен теплой зимой: снежный покров не сформировался окончательно, а водоемы не смогли покрыться толстой коркой льда.
Читать в источнике
Комментировать91
с чего всё началось

Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны в европейской части России появятся раньше обычного в 2020 году. Синоптическая весна обычно наступает в 20-х числах марта, однако ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 23:07

Подробнее о событии

Вильфанд рассказал о ранней весне в России

RT на русскомвчера в 23:39

Весна в России наступит раньше положенного

Телеканал 360°00:28

Россиянам пообещали раннюю весну

Взгляд.ру00:11

Синоптики пообещали россиянам раннюю весну

URA.Ruвчера в 23:56

Синоптики пообещали россиянам раннюю весну

РБК00:39

Россиянам пообещали раннюю весну

Lenta.ruвчера в 23:34

Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России

ТАССвчера в 23:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Политика

Путин заявил о противниках бесплатного горячего питания в школах

Глава государства рассказал им о сложностях с претворением в жизнь его инициативы о обеспечению школьников начальных классов бесплатным горячим питанием.
Московский Комсомолец 06:20
Происшествия

В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме

В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:06
Биатлон

Вирер выиграла гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

РИА Новости 07:40
Гаджеты

Apple разрабатывает собственную 5G-антенну для новых iPhone

По сообщениям сетевых источников, американская компания Apple ведёт разработку собственного антенного модуля для будущих смартфонов iPhone с поддержкой сетей связи пятого поколения (5G).
3DNews вчера в 00:25
Происшествия

Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных

Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
Вести.Ru 05:04
Гаджеты

Microsoft отменила проблемное обновление Windows 10

Компания Microsoft приостановила рассылку последнего автоматического обновления безопасности операционных систем Windows 10.
REGNUM 01:44
Армия и оружие

На Западе увидели признаки подготовки США к войне с крупным противником

При Дональде Трампе акцент делается на подготовку к конфликту с Россией и Китаем, а также на военном сдерживании большого масштаба, от чего страдают второстепенные для Штатов регионы, приводит RT текст статьи France 24.
Взгляд.ру 02:35
Политика

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
ТАСС 07:52
Футбол

«Выкладываться, спать и есть». Крыховяк — о том, как пережить сборы

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» рассказал, как ему удается переносить тренировочные сборы.
Спорт-Экспресс 05:30
Происшествия

Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
ТАСС 07:31
Политика

Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше

Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:30
Политика

В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Газета.Ru 14 февраля в 17:27
Политика

Скабеева назвала «украинским феноменом» правление Зеленского

Невские Новости вчера в 22:56
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Известия 06:47
Культура

Погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

RT на русском 06:18
Политика

Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции

Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
REGNUM 07:55
Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета вчера в 19:35
Армия и оружие

Россия начала устанавливать контроль над главным шоссе Сирии

В Сирии российская военная полиция начала устанавливать контроль над автотрассой M5 — главным шоссе страны, которое соединяет Дамаск с центральными и северными регионами.
Lenta.ru 07:13
Политика

Украинская община призвала Зеленского отказаться от претензий на Крым

RT на русском 01:06
Биатлон

Норвежский биатлонист вступился за Александра Логинова

Биатлонист из Норвегии Ветле Шостад Кристиансен, в отличие от партнеров по команде, не стал критиковать россиянина Александра Логинова, выигравшего спринт на чемпионате мира в Италии.
Вести.Ru 02:16
Общество

Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
BFM.ru 05:22
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости 14 февраля в 10:55
Общество

Россияне не запрашивали эвакуацию с лайнера Diamond Princess

Российская газета 02:58
Гаджеты

В Сети появился первый рендер смартфона Pixel 5 XL от Google

Что происходит вчера в 15:22
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске

В День святого Валентина артистка давала концерт в Брянске. Концерт со слов Бузовой получился шикарным, встречали ее местные зрители тепло.
Privet-Rostov.ru 02:50
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Армия и оружие

Главком ВМФ России адмирал Евменов посетит Кубу

ТАСС вчера в 16:02
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Kleo.ru вчера в 05:09
Биатлон

Драчев отреагировал на дисквалификации Устюгова и Слепцовой

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что российские спортсмены Евгений Устюгов и Светлана Слепцова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы.
РЕН ТВ вчера в 04:40
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала округлившийся живот

Обтягивающее платье в вечернем платье с завышенной талией подчеркнуло округлившийся живот звезды, передает Telegram-канал «Только никому».
NewInform вчера в 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное