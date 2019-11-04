Общество
ТАСССиноптики прогнозируют рекордно теплую погоду в Москве в начале ноября
По словам Вильфанда, на 8-9 градусов будет превышена климатическая норма в этот день. Согласно прогнозу, в среду днем ожидаются также высокие температуры - 11-13 градусов тепла.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По словам Вильфанда, на 8-9 градусов будет превышена климатическая норма в этот день. Согласно прогнозу, в среду днем ожидаются также высокие температуры - 11-13 градусов тепла. В четверг прогнозируется 5-10 градусов.ТАСС01:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Политика
Жена беглого генпрокурора Украины Луценко сложила депутатский мандат
Депутат от "Евросолидарности" и супруга беглого экс-генпрокурора Украины Луценко подтвердила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем.
Авто
АвтоВАЗ объяснил причины хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
Армия и оружие
Зеленский подписал указ об усилении мер безопасности на складах вооружения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о дополнительных мерах по улучшению безопасности на арсеналах, базах и складах вооруженных сил Украины, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
Футбол
«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ
Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матчи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Microsoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю
Офис Microsoft в Японии объявил о результатах эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю, отметив возросшую производительность сотрудников.
Хоккей
2 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»
Происшествия
На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами
Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
Космос
Подтвержден переход «Voyager 2» в царство звезд
К счастью, на борту «Voyager 2» инструмент «Plasma Science Experiment» работает штатно, и 5 ноября 2018 года он зафиксировал переход космического аппарата из среды с горячей плазмой низкой плотности, характерной для солнечного ветра, к холодной плазме с более высокой плотностью, свойственной межзвездному пространству.
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Авто
Skoda показала на видео новую Octavia
За неделю до мировой премьеры Skoda выпустила тизерное видео, в котором показаны первые детали новой Octavia.
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
Наука
В Мексиканском заливе обнаружили зубы акулы, жившей 2,5 млн лет назад
Подводные исследователи обнаружили 15 окаменелостей зубов акул, а также позвонки животных и кости человека.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
Футбол
Получивший тяжёлую травму футболист «Эвертона» будет прооперирован
Корейский полузащитник сделал подкат, после которого Гомеш получил перелом голеностопа.
Общество
В Москве прошли два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Шоу-бизнес
Киану Ривз показал новую возлюбленную
В сети появились фотографии, на которых Киану Ривз запечатлен в компании своей новой возлюбленной художницы Александры Грант.
Хоккей
Американский хоккеист назвал тренера КХЛ «долбанутым»
Американский хоккеист Тим Стэплтон назвал тренера московского "Динамо" Владимира Крикунова долбанутым.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Наука
Физики уподобили вспышки сверхновых горению газа
С точки зрения физики процессы, которые называют взрывами, могут значительно отличаться в деталях.
Автоспорт
Джовинацци продолжит выступать за Alfa Romeo в 2020 году
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
Наука
Заядлые курильщики выглядят старше своих лет
Учёные из Бристольского университета выяснили, что регулярное и интенсивное курение не только вредит здоровью курильщиков, но и заметно меняет их внешний вид, делая старше.
Игры
Blizzard показала геймплей Diablo 4
Blizzard анонсировала выход игры Diablo 4, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.