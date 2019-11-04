Общество

ТАССТАСССиноптики прогнозируют рекордно теплую погоду в Москве в начале ноября

По словам Вильфанда, на 8-9 градусов будет превышена климатическая норма в этот день. Согласно прогнозу, в среду днем ожидаются также высокие температуры - 11-13 градусов тепла.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Синоптики прогнозируют рекордно теплую погоду в Москве в начале ноября

По словам Вильфанда, на 8-9 градусов будет превышена климатическая норма в этот день. Согласно прогнозу, в среду днем ожидаются также высокие температуры - 11-13 градусов тепла. В четверг прогнозируется 5-10 градусов.
ТАСС01:12

Подробнее о событии

Синоптики прогнозируют температуру «сумасшедших значений» в Москве

Газета.Ru03:04

Из-за аномально теплого начала ноября в Москве может быть побит температурный рекорд

Эхо Москвы03:43

Погода в Москве «опоздает» на 1,5 месяца и установит «сумасшедший» рекорд

Life.ru03:27

В Москве ожидается рекордно теплая погода 5 ноября

Дождь03:09

Рекордно теплую погоду пообещали москвичам в начале ноября

Вечерняя Москва05:52

Синоптики прогнозируют рекордную температуру в Москве

Москва 2402:47

Синоптики прогнозируют рекордно теплую погоду в Москве в начале ноября

ТАСС01:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Кино

Новый «Терминатор» неудачно стартовал в американском прокате

Кinomania 06:35
Политика

Жена беглого генпрокурора Украины Луценко сложила депутатский мандат

Депутат от "Евросолидарности" и супруга беглого экс-генпрокурора Украины Луценко подтвердила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем.
ИА Новороссия 07:10
Музыка

Украинка Maruv стала лучшей российской исполнительницей по версии MTV

Газета.Ru 09:13
Армия и оружие

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 10:08
Авто

АвтоВАЗ объяснил причины хлипкого кузова своих автомобилей

Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня вчера в 03:23
Политика

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК 07:30
Армия и оружие

Зеленский подписал указ об усилении мер безопасности на складах вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о дополнительных мерах по улучшению безопасности на арсеналах, базах и складах вооруженных сил Украины, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 11:19
Армия и оружие

Разведение сил в Петровском в Донбассе сорвалось

РБК 06:56
Футбол

«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ

Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матчи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
Общество

Microsoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю

Офис Microsoft в Японии объявил о результатах эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю, отметив возросшую производительность сотрудников.
Известия 11:38
Хоккей

2 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»

Чемпионат вчера в 21:50
Происшествия

На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами

Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
РИА Новости 08:28
Космос

Подтвержден переход «Voyager 2» в царство звезд

К счастью, на борту «Voyager 2» инструмент «Plasma Science Experiment» работает штатно, и 5 ноября 2018 года он зафиксировал переход космического аппарата из среды с горячей плазмой низкой плотности, характерной для солнечного ветра, к холодной плазме с более высокой плотностью, свойственной межзвездному пространству.
Ин-спейс.ру 10:00
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
Авто

Skoda показала на видео новую Octavia

За неделю до мировой премьеры Skoda выпустила тизерное видео, в котором показаны первые детали новой Octavia.
SpeedMe 08:35
Происшествия

Пропавшая в Нижнем Новгороде Юлия Розова найдена мертвой

Время Н 05:22
Шоу-бизнес

Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме

Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН 06:35
Наука

В Мексиканском заливе обнаружили зубы акулы, жившей 2,5 млн лет назад

Подводные исследователи обнаружили 15 окаменелостей зубов акул, а также позвонки животных и кости человека.
RuNews24.ru 01:46
Шоу-бизнес

Муж Лолиты назвал причину расставания с ней

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Футбол

Получивший тяжёлую травму футболист «Эвертона» будет прооперирован

Корейский полузащитник сделал подкат, после которого Гомеш получил перелом голеностопа.
REGNUM 06:16
Общество

В Москве прошли два «Русских марша»

В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Шоу-бизнес

Киану Ривз показал новую возлюбленную

В сети появились фотографии, на которых Киану Ривз запечатлен в компании своей новой возлюбленной художницы Александры Грант.
Газета.Ru 09:26
Хоккей

Американский хоккеист назвал тренера КХЛ «долбанутым»

Американский хоккеист Тим Стэплтон назвал тренера московского "Динамо" Владимира Крикунова долбанутым.
Газета.Ru 05:52
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Наука

Физики уподобили вспышки сверхновых горению газа

С точки зрения физики процессы, которые называют взрывами, могут значительно отличаться в деталях.
N+1 02 ноября в 02:40
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Lenta.ru 06:55
Автоспорт

Джовинацци продолжит выступать за Alfa Romeo в 2020 году

Motorsport.com Россия 09:43
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Наука

Заядлые курильщики выглядят старше своих лет

Учёные из Бристольского университета выяснили, что регулярное и интенсивное курение не только вредит здоровью курильщиков, но и заметно меняет их внешний вид, делая старше.
Профиль вчера в 15:48
Игры

Blizzard показала геймплей Diablo 4

Blizzard анонсировала выход игры Diablo 4, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.
Android-robot.com 11:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное