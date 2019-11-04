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ТАССТАСССиноптики прогнозируют рекордно теплую погоду в Москве в начале ноября

По словам Вильфанда, на 8-9 градусов будет превышена климатическая норма в этот день. Согласно прогнозу, в среду днем ожидаются также высокие температуры - 11-13 градусов тепла.
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с чего всё началось

Синоптики прогнозируют рекордно теплую погоду в Москве в начале ноября

По словам Вильфанда, на 8-9 градусов будет превышена климатическая норма в этот день. Согласно прогнозу, в среду днем ожидаются также высокие температуры - 11-13 градусов тепла. В четверг прогнозируется 5-10 градусов.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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