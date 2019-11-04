По словам Вильфанда, на 8-9 градусов будет превышена климатическая норма в этот день. Согласно прогнозу, в среду днем ожидаются также высокие температуры - 11-13 градусов тепла. В четверг прогнозируется 5-10 градусов.

с чего всё началось

По словам Вильфанда, на 8-9 градусов будет превышена климатическая норма в этот день. Согласно прогнозу, в среду днем ожидаются также высокие температуры - 11-13 градусов тепла.

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