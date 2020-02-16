Общество

REGNUMREGNUMСиноптики прогнозируют скорую весну в европейской части России

В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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с чего всё началось

Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны в европейской части России появятся раньше обычного в 2020 году. Синоптическая весна обычно наступает в 20-х числах марта, однако ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 23:07

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Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России

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Вильфанд рассказал о ранней весне в России

RT на русскомвчера в 23:39

Россиянам пообещали раннюю весну

Lenta.ruвчера в 23:34

Россиянам пообещали раннюю весну

Взгляд.ру00:11
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Полицейские рассматривают хулиганство в качестве приоритетной версии причины нападения на прихожан храма Святителя Николая в центре Москвы.
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Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии

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Происшествия

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Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии

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Германия призвала сражаться за «блистательную идею Запада»

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала сражаться за «блистательную» идею западного сообщества.
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Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

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Происшествия

Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии

В горах Грузии обнаружено тело российской туристки, попавшей в субботу под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури.
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Стала известна минимальная стоимость приставки Sony PlayStation 5

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Кошка загрызла змею у станции метро «Владимирская»

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Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
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«Сочи» пока не достиг договоренности с «Зенитом» об аренде Кокорина

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Полиция задержала дочь экс-главы разведки США по подозрению в убийстве

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Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

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Президент Турции Эрджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия «на самом высоком уровне» руководит войной в Ливии.
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Власти Калининграда помогут бабушке с опекой над сыном убитой пары

Власти Калининграда помогут оформить бабушке документы по опеке над 13-летним мальчиком, родителей которого накануне расстреляли у Центрального рынка, сообщает РИА Новости.
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Александр Ходаковский: «Встань в ряды ополчения хотя бы половина из тех, кто ходил с флагами по Донецку и захватывал здания, вся Донецкая область была бы наша»

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