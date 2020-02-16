Первые признаки весны в европейской части России появятся раньше обычного в 2020 году. Синоптическая весна обычно наступает в 20-х числах марта, однако ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

с чего всё началось

В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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