Общество
REGNUMСиноптики прогнозируют скорую весну в европейской части России
В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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с чего всё началось
Первые признаки весны в европейской части России появятся раньше обычного в 2020 году. Синоптическая весна обычно наступает в 20-х числах марта, однако ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.ТАССвчера в 23:07
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Происшествия
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Александр Ходаковский: «Встань в ряды ополчения хотя бы половина из тех, кто ходил с флагами по Донецку и захватывал здания, вся Донецкая область была бы наша»
"Восток" же в распоряжении центрального штаба никогда не состоял, на провокации не поддавался.