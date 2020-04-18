На большей части европейской территории в мае ожидается теплая погода, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гирометцентра России Людмила Паршина.

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Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму. Об этом сообщает издание "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

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