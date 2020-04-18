Общество
ТАСССиноптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму. Об этом сообщает издание "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.
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На большей части европейской территории в мае ожидается теплая погода, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гирометцентра России Людмила Паршина.Российская газетавчера в 22:00
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Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
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Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
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ФНС предложила вносить доходы россиян в единый реестр
Федеральная налоговая служба (ФНС) выступила с инициативой создания специального реестра с доходами россиян.
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Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
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Благодатный огонь делегация Фонда Андрея Первозванного привезет сегодня в Москву к ночному пасхальному богослужению.
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Авиасимулятор DCS World делают бесплатным на месяц
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Путин продлил срок действия паспортов и водительских прав
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в связи с распространением вируса продлеваются сроки действия паспортов и водительских удостоверений, говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.
ПРАЙМ 04:35
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В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса
По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
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Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Кировской области, сигнал о нападении двух граждан на водителя скорой помощи поступил вечером 17 апреля.
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Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
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Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
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Дочь Якубовича поразила подписчиков новым ярким образом
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Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
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