Общество

RT на русскомRT на русскомСиноптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве

Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в этот период в столице будет властвовать антициклон, который принесёт улучшение погоды.
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Синоптики рассказали, когда ожидать третью волну бабьего лета в Москве

Существенное улучшение погодных условий ожидается в Москве с 23 сентября, средняя температура составит плюс 15 градусов, такая погода будет свидетельствовать о наступлении третий волны бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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