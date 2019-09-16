Общество
RT на русскомСиноптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в этот период в столице будет властвовать антициклон, который принесёт улучшение погоды.
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Существенное улучшение погодных условий ожидается в Москве с 23 сентября, средняя температура составит плюс 15 градусов, такая погода будет свидетельствовать о наступлении третий волны бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.РИА Новости05:55
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За несколько дней до запланированного на 19 сентября запуска Apple Arcade, сервис заработал для бета-тестеров iOS 13.
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