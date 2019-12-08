Оттепель и осадки сохранятся в Москве и Центральной России до среды, а затем придет холодный атмосферный фронт и принесет мокрый снег, сообщает центр "Фобос". По данным синоптиков, в ближайшие дни в столице будет дождливая погода с порывистым ветром.

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