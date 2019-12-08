Общество

РИА НовостиРИА НовостиСиноптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы

Оттепель и осадки сохранятся в Москве и Центральной России до среды, а затем придет холодный атмосферный фронт и принесет мокрый снег, сообщает центр "Фобос". По данным синоптиков, в ближайшие дни в столице будет дождливая погода с порывистым ветром.
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Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы

РИА Новости08:26

Морозы вернутся в Москву на следующей неделе

Телеканал 360°10:38

Синоптики пообещали москвичам похолодание

News.ru09:10

Зима уступила осени: Синоптики дали мокрый прогноз на ближайшие дни

Царьград08:59

«Мороз и солнце». Синоптики рассказали, когда в Москву вернётся русская зима

Life.ru10:24

«Призрачные надежды на наступление зимы»: синоптики рассказали о погоде в Москве

Комсомольская правда11:02

Синоптики сказали, когда в Москву придет настоящая русская зима

Взгляд.ру09:42
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Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
RT на русском вчера в 18:44
Политика

В Минске противники интеграции передали резолюцию в посольство России

В Минске прошла акция оппозиции против подписания интеграционных дорожных карт с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:30
Политика

В Париже митингующих украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами

Активисты вышли на улицы французской столицы с бандеровскими флагами и антироссийскими плакатами, а затем устроили выступление на площади.
РИА Новости 12:44
Футбол

«Спартак» проиграл «Ростову» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» проиграли «Ростову» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:57
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области

По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
RT на русском 02:28
Кино

Журнал Cahiers du cinema назвал лучшие фильмы десятилетия

Интерфакс 02:35
Армия и оружие

Российские Су-35 перехватили истребители Израиля

Российские истребители Су-35 вылетали из Дамаска на перехват израильских военных самолетов на юге Сирии, сообщает Avia.pro.
Газета.Ru 12:54
Спорт

Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
Московский Комсомолец вчера в 10:21
Музыка

Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
Слово и Дело 06 декабря в 22:41
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Известия 06:31
Экономика

Россияне стали активно скупать акции

С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
Ведомости 03:27
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Общество

Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря

Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
КТВ-Луч 05:20
Общество

Умер 21-летний рэпер Juice WRLD

Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.
РИА Новости 11:16
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru 09:17
Армия и оружие

Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
РИА Новости 11:39
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
RT на русском 10:13
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской вновь получила травму

Gazeta.SPb вчера в 14:48
Происшествия

В Удмуртии ребенок с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери

В Можге (Удмуртия) 13-летний мальчик с ДЦП скончался после того, как неделю провел рядом с телом умершей матери.
Русская Планета 09:46
Политика

Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию

Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
РИА Новости 13:10
Гаджеты

В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost

На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Игромания.ру 07:32
Шоу-бизнес

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк тратит миллионы на её лечение

Муж борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк тратит миллионы рублей на лечение своей жены.
Kazanfirst.ru вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
МИР 24 вчера в 10:12
Политика

Мир готовится бросить вызов США из-за угроз системе ВТО

В среду из-за противодействия со стороны США Апелляционный орган Всемирной торговой организации будет вынужден прекратить свою деятельность, в результате чего рухнет вся система ВТО, а правила мировой торговли де-факто перестанут действовать.
Экономика сегодня 09:11
Единоборства

Бой Александра Поветкина и Майкла Хантера завершился вничью

Только что в Саудовской Аравии завершился отборочный поединок в супертяжелом весе по версии WBA между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.
Allboxing.ru вчера в 15:44
Общество

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости вчера в 09:32
Энергетика

Газпром: Поддерживать российский внутренний рынок за счет экспорта больше не получится

Для субсидирования работы «Газпрома» на российском рынке уже не хватает доходов от экспорта природного газа.
Росбалт 11:47
Армия и оружие

Эрдоган ставит США ультиматум по бандформированиям курдов в Сирии

Эрдоган заявлением "условия" вывода турецких войск из Сирии показывает, что Анкара будет и дальше ставить на место курдские банды в регионе.
Экономика сегодня 07:01
Общество

Пророчество Ванги: в 2020 году Россию ждет мировое чудо

Пророчество Ванги: в 2020 году Россию ждет мировое чудо Обнародованы прогнозы болгарской предсказательницы на следующий год.
Экспресс газета 05:50
Армия и оружие

Плохим характеристикам китайских стелс-истребителей нашли оправдание

Чтобы не упасть лицом в грязь, Пекин утверждает, что в Индии подобное просто выдумали, найдя оригинальное оправдание произошедшему.
Дни24 12:23
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