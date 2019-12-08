Общество
РИА НовостиСиноптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы
Оттепель и осадки сохранятся в Москве и Центральной России до среды, а затем придет холодный атмосферный фронт и принесет мокрый снег, сообщает центр "Фобос". По данным синоптиков, в ближайшие дни в столице будет дождливая погода с порывистым ветром.
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«Призрачные надежды на наступление зимы»: синоптики рассказали о погоде в Москве
Комсомольская правда11:02
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:44, Ашберн
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Шоу-бизнес
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Политика
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Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
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Общество
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Энергетика
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Чтобы не упасть лицом в грязь, Пекин утверждает, что в Индии подобное просто выдумали, найдя оригинальное оправдание произошедшему.