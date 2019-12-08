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РБКСиноптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России
С приближением холодного атмосферного фронта дождь и морось превратятся в мокрый снег, температура воздуха понизится к утру до ноля. Гололедицу обещают в середине недели не только москвичам, но и на северо-западе России, на севере и западе центральной части страны.
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