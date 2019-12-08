Общество

РБКРБКСиноптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России

С приближением холодного атмосферного фронта дождь и морось превратятся в мокрый снег, температура воздуха понизится к утру до ноля. Гололедицу обещают в середине недели не только москвичам, но и на северо-западе России, на севере и западе центральной части страны.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы

РИА Новости08:26

Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России

РБК09:49

Морозы вернутся в Москву на следующей неделе

Телеканал 360°10:38

Синоптики пообещали москвичам похолодание

News.ru09:10

Зима уступила осени: Синоптики дали мокрый прогноз на ближайшие дни

Царьград08:59

Россиян предупредили о дождях в середине декабря

URA.Ru11:59

«Мороз и солнце». Синоптики рассказали, когда в Москву вернётся русская зима

Life.ru10:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:16, Ашберн
Шоу-бизнес

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк тратит миллионы на её лечение

Kazanfirst.ru вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Алла Пугачева представила в Москве фильм «Тот самый концерт»

Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в Москве фильм "Тот самый концерт" о своем юбилейном шоу в Кремлевском дворце.
ТАСС 06 декабря в 13:04
Политика

В Минске протестующие направились к посольству России

Rambler News Service 07:54
Армия и оружие

Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
РИА Новости 11:39
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 07:18
Футбол

«Динамо» в меньшинстве проиграло «Заре» в чемпионате Украины

Киевское "Динамо" потерпело поражение от луганской "Зари" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 12:12
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Газета.Ru вчера в 05:23
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Футбол

Глушаков подвел итоги непростого года

Газета.Ru 10:38
Общество

Сотрудники ФСИН Петербурга вышли на акцию «Бездомный полк»

Пенсионеры и сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний Петербурга и Ленинградской области поддержали акцию столичных коллег против выселения сотрудников из ведомственного жилья без предоставления иной альтернативы.
78.ru 10:26
Происшествия

Сын Валерии попал в аварию под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей девушкой попал в аварию под Петербургом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 11:10
Происшествия

В московском парке мужчину примотали к дереву пищевой пленкой

Вести.Ru 11:11
Экономика

Госдума рассматривает закон о повышении МРОТ на 850 рублей

Госдума во 2 чтении приняла правительственный проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда с 2020 года 12 130 рублей.
МонаВиста 05 декабря в 10:28
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ожидает «возвращения Виктории Лопыревой в эскорт»

Ксения Собчак заявила, что в ближайшее время Виктория Лопырева может «вернуться в эскорт».
Актуальные Новости 10:43
Политика

В МИД Украины рассказали, какой линии будет придерживаться Зеленский на саммите в Париже

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже.
ТАСС 11:57
Общество

В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами

Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
РБК 09:46
Музыка

София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве

Украинская исполнительница София Ротару выступила на концерте в честь вручения российской музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
REGNUM 06:17
Происшествия

После пожара в Одессе пропавшими числятся восемь человек

Местонахождение восьми человек, предположительно находившихся в сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, до сих пор остаётся неизвестным.
News.ru 11:37
Политика

Замглавы британского МВД ответил на вопрос о российских деньгах

Заместитель министра внутренних дел Соединенного Королевства Брэндон Льюис в воскресенье заявил, что не имеет доказательств финансирования российскими бизнесменами правящей Консервативной партии.
Вести.Ru 06:59
Политика

Порошенко забросали яйцами на майдане

Бывшего президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами во время акции оппозиции накануне саммита в "нормандском формате".
РИА Новости 11:58
Кино

Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами

CyberSport.ru вчера в 14:47
Футбол

«Сочи» и «Рубин» сыграли вничью

Футбольный клуб "Сочи" и казанский "Рубин" не выявили победителя в очном противостоянии на юге России. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Московский Комсомолец 10:57
Политика

Трамп напомнил Ким Чен Ыну о денуклеаризации

Радио Sputnik 11:26
Общество

Умер 21-летний рэпер Juice WRLD

РИА Новости 11:16
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих отмечает юбилей

«Вы по праву снискали высокое профессиональное признание, а главное - искреннюю, непреходящую любовь поклонников театра и кинематографа», - отметил он.
Россия – Культура 02:05
Хоккей

«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 11:39
Политика

Митингующие в Киеве напомнили Зеленскому о судьбе Януковича

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 декабря, в Киеве проходит митинг оппозиции, к которому призвали призвали депутаты Рады из фракций Петра Порошенко «Европейская солидарность», Юлии Тимошенко «Батькивщина» и Святослава Вакарчука «Голос».
REGNUM 10:49
Кино

Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Комсомольская правда вчера в 06:25
Шоу-бизнес

Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
МИР 24 вчера в 10:12
Общество

Собянин исключил расширение границ Москвы

РИА Новости 11:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное