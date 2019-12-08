Общество

РБКРБКСиноптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России

С приближением холодного атмосферного фронта дождь и морось превратятся в мокрый снег, температура воздуха понизится к утру до ноля. Гололедицу обещают в середине недели не только москвичам, но и на северо-западе России, на севере и западе центральной части страны.
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Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы

РИА Новости08:26

Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России

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Синоптики пообещали москвичам похолодание

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Зима уступила осени: Синоптики дали мокрый прогноз на ближайшие дни

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«Мороз и солнце». Синоптики рассказали, когда в Москву вернётся русская зима

Life.ru10:24

Синоптики сказали, когда в Москву придет настоящая русская зима

Взгляд.ру09:42

Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию вернутся морозы

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Белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн в связи с экономическими потерями страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба».
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Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

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Осужден сфабриковавший дела о наркотиках экс-участковый из Москвы

Экс-участковый осужден по статье "Превышение должностных полномочий".
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Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
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Находившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб

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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

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В Киеве предрекли «послевкусие разочарования» после саммита в Париже

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что саммит в "нормандском формате", может оставить послевкусие разочарования.
Газета.Ru 06:58
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News.ru вчера в 14:42
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В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
RT на русском 06 декабря в 23:00
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Реальность рынка и дополненная реальность — за полгода продано всего 6000 гарнитур Magic Leap

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3DNews вчера в 09:31
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Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.
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Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

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РИА Новости 09:30
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Тысячи украинцев вышли на Майдан из-за переговоров с Россией

Выйти на акцию в Киеве накануне встречи в «нормандском формате» жителей Украины 4 декабря призвали три украинские партии — «Европейская солидарность» (ЕС), «Голос» и «Батькивщина».
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Корпорация «МиГ» разрабатывает боевые скоростные беспилотники, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:07
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Габулов ответил на заявление учредителя «Алании» Гуриева

Действующий президент владикавказской «Алании» Владимир Габулов прокомментировал заявление учредителя футбольного клуба Владимира Гуриева, который заявил об обнаружении нарушений в финансово-хозяйственной деятельности клуба.
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34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью

34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью Кроме того, Агния поделилась первым снимком наследника, сделанным в больничной палате.
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«В текущем году по расследованным преступлениям коррупционной направленности возмещен ущерб на сумму 2 млрд 47 млн руб.», — заявил он.
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СНБО Украины принял сценарий реинтеграции Донбасса

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, созванном президентом Владимиром Зеленским, был утвержден сценарий реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
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Глава МИД Германии призвал Москву пойти навстречу Киеву

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас накануне "нормандского саммита" отметил смелость президента Украины Владимира Зеленского, а также призвал Москву показать готовность к дальнейшим договоренностям.
Радио Sputnik 10:36
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Задержан предполагаемый виновник ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

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В Китае впервые запустили две ракеты-носителя одного типа за день

Два запуска с использованием твердотопливных ракет-носителей «Куайчжоу» провели специалисты космодрома «Тайюань» 7 декабря.
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В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".
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Пентагон назвал главное условие выделения военной помощи Украине

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Газета.Ru 03:59
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